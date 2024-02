En el Gobierno aspiran a convocar a los gobernadores a un nuevo pacto fiscal

Mientras el ministro Guillermo Francos afirmó que el objetivo es debatir con los mandatarios provinciales los recursos coparticipables, se descartó que éstos surjan del Impuesto PAÍS ya que éste «se cobra por un diferencial de los tipos de cambio, cuando el Gobierno los unifique, ese impuesto dejará de existir de hecho», comentaron en Casa de Gobierno.

El Gobierno nacional sigue con expectativa el desarrollo del trámite legislativo de la Ley «Bases», señaló que «siempre estuvo abierto» a recibir sugerencias en el contenido a tratar y confirmó que convocará a los gobernadores para avanzar en un nuevo pacto fiscal una vez que concluya el debate en el Congreso.

«Que se termine la novela» y «se gana 1 a 0 por penales, pero se gana», fueron las frases con las que una fuente gubernamental graficó este jueves las sensaciones del Poder Ejecutivo respecto del avance en la Cámara de Diputados de la máxima apuesta de la administración del presidente Javier Milei en sus primeras semanas, por la ley «Bases».

La reunión de Gabinete que encabezó el Presidente y la mayor parte de la actividad gubernamental está centrada, desde hace días, en lo que pasa a 18 cuadras de la Casa Rosada, en el debate parlamentario que se desarrolló sobre ese ambicioso proyecto del Ejecutivo.

En ese sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este jueves que el Gobierno fue «absolutamente dialoguista» durante el proceso que desembocó en el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

«Sabemos perfectamente el contenido de la ley y lo que en el futuro va a aportar. La ley Bases no deja de ser otro paso en este camino», afirmó el portavoz en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada y aclaró que «no está dentro de las posibilidades que se barajan» retirar el proyecto.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró hoy que una vez «aprobado» el proyecto de ley «Bases», el Gobierno nacional se reunirá con los gobernadores «para generar un nuevo pacto fiscal sobre los recursos coparticipables», y reconoció que ante una norma de estas características, siempre se mantiene «conversaciones sobre artículos o aspectos que pueden modificarse o aclararse».

«El presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron que no hay coparticipación del Impuesto PAIS. Cuando se resolvió sacar el capítulo fiscal de la ley ‘Bases’, le dijimos a los gobernadores que, una vez aprobado el proyecto, nos íbamos a reunir con ellos para generar un nuevo pacto sobre los recursos coparticipables», expresó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

Asimismo, Francos aseguró que el Ejecutivo continuaba en conversación con legisladores y gobernadores, mientras se desarrolla el debate de este proyecto impulsado por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados.

Esperanzado en conseguir la media sanción en general y en los puntos más discutidos del articulado, Adorni dijo que, una vez conseguida la aprobación, se trabajará en paquete fiscal y desmintió que el diálogo con los gobernadores haya sido convocado para estas horas, como había deslizado el diputado Miguel Ángel Pichetto, líder del bloque dialoguista Hacemos Coalición Federal.

«Tenemos el compromiso de tratar el paquete fiscal que hemos retirado de la ley (Bases) una vez terminado el debate y que haya sido aprobada. No va a ser tratado por partes sino todo en su conjunto», afirmó Adorni.

Fuentes de la Casa Rosada volvieron a reiterar esta jueves que no existe negociación abierta con los mandatarios provinciales sobre la coparticipación del Impuesto PAIS y que, de hecho, es uno de los tributos que el Ejecutivo va a eliminar.

«El Impuesto PAIS se cobra por un diferencial de los tipos de cambio. El Gobierno va a unificar ese tipo de cambio y el impuesto dejará de existir de hecho. Coparticipar un impuesto significa que nunca más se lo puede sacar, como fue el Impuesto al Cheque», graficaron en la Casa Rosada.

El vocero presidencial, en tanto, responsabilizó de los incidentes ocurridos fuera del Congreso nacional a «los incivilizados de siempre alentados por dirigentes de izquierda».

«Hemos visto imágenes lamentables, (a) los incivilizados de siempre alimentados por dirigentes de izquierda. Entendemos que estas imágenes no reflejan otra cosa que la desesperación de gente que está desconcertada por el camino que está tomando la Argentina», señaló.

Adorni también pidió «terminar» con lo que llamó una «cultura de odiar a la policía, tal como pregona un sector de la izquierda», y dijo que el presidente Milei «está con» cada uno de los agentes de las fuerzas de seguridad.

Consultado acerca de la presencia en el Congreso, durante la primera jornada de debate en Diputados, de Leonardo Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha investigada judicialmente en la causa abierta por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2022, Adorni dijo que fue «echado en el momento que se vio que estaba allí», pero afirmó que se trata de «un tema estrictamente del Poder Legislativo».

La presencia de Sosa fue advertida cuando se debatía el proyecto de ley «Bases» y lucía en una de sus muñecas una pulsera color rojo, reservada solo para los invitados.

En otro orden, se destacó que la agenda del presidente Milei incluyera el miércoles una reunión virtual con Sean Rad, uno de los fundadores de Tinder, y que este jueves haga lo propio con el director ejecutivo del fondo Blackrock, Larry Fink, con quien abordará «intenciones de pensar en una Argentina lógica, viable y sostenible en los próximos 50 años», en una conversación que irá «más allá de una inversión puntual o un tema en particular».