En el gobierno hablan de Karina como «la gran ganadora» de la elección y Milei agasajó a Santilli con una cena en Olivos

La mesa de campaña nacional del oficialismo volvió a reunirse este martes, como hizo todas las semanas desde septiembre, en la Casa Rosada. Esta vez, a diferencia de las anteriores, fue para celebrar la sorprendente victoria sobre el kirchnerismo, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza consiguió una histórica remontada de 14 puntos.

La reunión, que se extendió por una hora y media, fue encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, definida en el corazón libertario como la “gran ganadora” de las elecciones; el asesor Santiago Caputo y los respectivos equipos de ambos, entre ellos el consultor Tomás Vidal, exsocio de Caputo en la consultora Move, y Pilar Ramírez y Shariff Menem, por el lado de Karina.

En la mesa política oficialista se considera a Karina Milei como la “gran ganadora” de la elección. Se le destaca el armado político nacional que, desde la presidencia del partido, encaró a lo largo del año para construir LLA. “Logramos presentarnos en 24 provincias por el trabajo de Karina”, definió un integrante de esa mesa.

Fuentes del espacio también mencionaron a la fiscalización como otro de los pilares del triunfo, así como lo que significó la presencia del presidente Milei, que bajó al territorio y “se puso la campaña al hombro” desde septiembre pasado. La “estrategia” que definió Karina fue otro de los puntos que consideraron “clave” para el triunfo.

En la Casa Rosada destacaban la confianza que la funcionaria puso en su equipo de trabajo, en el que están los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, y el armador político, Sebastián Pareja, a los que sostuvo y respaldó a pesar de las fuertes internas y críticas que arreciaron después de la derrota en territorio bonaerense.

Esas críticas venían desde las “fuerzas celestiales” que responden a Santiago Caputo y están en la vereda de enfrente de los “territoriales”, en los que se ubican los primeros. Pese a las mieles del triunfo, la interna no parece tener fecha de caducidad.

“¿Qué querés que te diga?»

El reconocimiento a la funcionaria también llegó por parte del propio Presidente, que en la noche del lunes sostuvo: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana y otra vez acertó. ¿Qué querés que te diga?“.

La victoria de LLA incluyó una remontada histórica en la provincia de Buenos Aires de 14 puntos porcentuales en apenas 49 días entre la elección provincial y la nacional. Y causó sorpresa aún en los propios. Además, el oficialismo obtuvo el 40,7% de los votos y se convirtió así la fuerza más votada a nivel nacional.

El triunfo de LLA se dio en 15 de las 24 provincias, entre ellas las cinco de mayor peso electoral: provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza. En esta última tuvo su mejor performance: 53,8% de los votos.