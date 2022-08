En el inicio de la era Kudelka, Lanús perdió 1-0 con Aldosivi en La Fortaleza

Compartir

Lanús perdió 0-1 con Aldosivi en el debut del DT Frank Darío Kudelka en el Granate, en un partido válido por la fecha 11 de la Liga Profesional. Santiago Silva marcó el único gol del encuentro que se disputó en el Estadio Néstor Díaz Pérez y que también estuvo marcado por el choque entre Iván Cazal e Ian Escobar, quien sacó la peor parte y fue retirado en ambulancia.

El encuentro comenzó con polémica ya que a los 4 minutos Diego Braghieri le fue abajo a Leandro Maciel y el juez le sacó amarilla. Pero Dóvalo recibió el llamado del VAR y cuando se repitieron las imágenes se pudo ver cómo el pie izquierdo del defensor granate impactó en la canilla derecha del volante del Tiburón. No obstante, el referí le dejó la amonestación.

El encuentro fue malo en la primera mitad y con pocas emociones. Recién a los 42 minutos Franco Orozco avisó con la más clara hasta ese momento con un tiro libre que pasó cerca del palo y podría haber sido el primero para Lanús.

En el inicio del complemento hubo un gran susto con el choque entre Iván Cazal de Lanús e Ian Escobar de Aldosivi, quien sacó la peor parte y quedó tendido en el piso y debió ser atendido por los médicos de su equipo. La situación asustó a todos y debió ingresar la ambulancia que se llevó al defensor a un centro sanitario cercano para que le hagan los estudios pertinentes. El encuentro estuvo detenido. En tanto que el jugador granate tuvo un corte y le pusieron un vendaje en la cabeza. Una vez que llegaron las noticias de que Escobar había recobrado su conocimiento y que se incorporó otra ambulancia, el encuentro se reanudó luego de 16 minutos.

El juego volvió y también continuaron las polémicas. A los 26 minutos, Nicolás Valentini lo tocó abajo a Franco Orozco y Dóvalo no cobró penal, pero recibió el llamado del VAR para que la revise. Aunque otra vez el referí decidió mantener su postura y no sancionar la falta.

En un partido que era un empate clavado, en el minuto 90 Silva capturó la pelota en el área y primero le pegó mal y en el rebote, desde el piso la tocó para mandarla adentro y marca el único gol del encuentro.

Fue victoria del Tiburón que logró salir de la posición de descenso, mientras que Lanús no se recupera y cosechó su séptima derrota en los últimos nueve partidos. Además, el Granate es último en el campeonato.

