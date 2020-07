“En el medio de la sequía y la pandemia, el modelo formoseño sigue funcionando”

Compartir

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia, el Ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, brindó un panorama acerca de las políticas alimentarias y de obras públicas para generar agua potable en toda la provincia, que lleva adelante el Gobierno provincial, a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID.

“Uno de los indicadores que se toma a nivel mundial para medir la calidad de vida de una población, es la longevidad, otro el grado de alfabetización, y el otro fundamental es el ingreso per cápita que significa el estado nutricional de una población, porque cuando una familia cobra o tiene un ingreso lo primero que hace es comprar el alimento, luego comprará la ropa y demás actividades”, explicó.

Y siguió: “vemos en esta situación de pandemia y crisis sanitaria, como esta ayuda del gobierno nacional que es el IFE, que llegó a millones de familias en Argentina, la venta de alimento en los comercios no disminuyó, sino que aumentó, entonces esto nos demuestra que en el ingreso per cápita lo primero que se compra es el alimento”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que del mismo modo trabaja el Gobierno de la provincia de Formosa con las “poblaciones más vulnerables” y ejemplificó: “con los pueblos originarios se sigue cumpliendo con un cronograma de actividades toda la semana en todo el territorio provincial”.

“Con el Plan NUTRIR, para las familias más necesitadas con productos de alta calidad alimentaria, porque tiene los minerales, las vitaminas y los micronutrientes que se requieren para una buena nutrición”, indicó.

Y agregó: “como así también la asistencia que se hace desde los comedores escolares en todo el territorio provincial, que sigue funcionando y atendiendo normalmente a las familias, ya sea por medio de viandas o entrega de mercaderías o funcionando como comedor, depende del acuerdo al que se llegue”.

Además, Gómez hizo referencia al plan que lleva adelante el área de salud con la provisión de leche a las mujeres embarazadas y a los niños en riesgo de bajo peso; como también a los alimentos de alto costo que significan los alimentos para celiacos que son atendidos por el gobierno, ya que esas cuestiones, “hacen de que se atienda a poblaciones realmente vulnerables” y que “hace a la calidad de vida de una población”.