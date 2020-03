En el mes de la Mujer realizan concientización para la detección precoz del cáncer de mama

Compartir

La jefa de mastología del Hospital de la Madre y el Niño, Dra. Diana Gayoso, comentó como se trabaja en la provincia durante todo el año para generar conciencia de la importancia de los controles que permiten la detección temprana del cáncer de mama.

Expresó que la provincia hace un valioso aporte al servicio de las formoseñas, con atención ginecológica, mamografías gratis e información de primera mano.

«Es muy importante realizar la detección precoz. Hacer mayor hincapié en formar conciencia sobre la importancia de los chequeos anuales», dijo.

En ese sentido, explicó cómo se trabaja sobre la concientización del cáncer de mamas que es tan importante para la mujer.

«Si hay síntomas, la consulta no debe demorar».

Gayoso se refirió a la detección precoz: «Esto quiere decir que todas debemos hacernos la mamografía para ver si tenemos alguna lesión que no se palpa, pero también sabemos que el autoexamen mamario es fundamental».

Aclaró que de manera frecuente la mujer debe palparse, se debe autoexaminar todos los meses, por ejemplo, cuando se baña y si siente algún bulto, por más chiquito que sea, debe acudir al médico. Este autoexamen no quita que se debe realizar los estudios de mamografía una vez al año.

«Sabemos que durante el autoexamen aparece un nódulo, una lesión, secreción por el pezón, retracción en la piel estamos ante un evento que es visualizado, y es importante aplicar el tratamiento adecuado para que esa paciente se pueda curar», precisó.

Hay un cierto porcentaje de mujeres que tienen cáncer hereditario, es por eso que la consulta con el médico es fundamental.

Hoy la mujer del interior, también cuenta con ginecólogos y mamógrafos en Hospitales de distrito y de ser necesario se las deriva a capital, es decir que el Ministerio de Desarrollo Humano formoseño, se ocupa y preocupa por la salud de todas.

Prevención

La alimentación sana es fundamental, como así también evitar la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, todo eso pueden modificarse.

«Hay otros factores de riesgo que no son modificables como ser la mutación genética, la densidad de las mamas, es decir las mujeres que tienen alta cantidad de tejidos mamarios», expresó.

En Formosa las mujeres que no tienen obra social tienen acceso a todos los estudios ginecológicos de forma totalmente gratuita. «Hay mamógrafos en los hospitales, está el camión sanitario que también realiza mamografías a lo largo de nuestra provincia, es decir, hoy la mujer tiene acceso a todo», recordó.

Y las mujeres que tienen obra social también pueden acceder a los centros privados que también realizan las mamografías. El Cáncer puede curarse, por esa razón son muy importantes los controles.

«Quiero hacer hincapié que según el consenso de la sociedad argentina de mastología se estableció que si bien data del año 2006 es un consenso que está vigente en la actualidad, todas las mujeres de más de 40 años deben hacerse una mamografía anualmente, y aquella mujer que tiene antecedentes familiares debe comenzar su control con una mamografía de base a los 35 años, o debe comenzar a controlarse 10 años antes del aparición del cáncer en su familia, esto quiere decir que si su mamá o su hermana tuvo cáncer a los 40 años ella debe comenzar a controlarse desde los 30 años. Esto es importante para detectar precozmente», concluyó.