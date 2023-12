En el Paseo Costanero: cien emprendedores participaron de feria navideña

Se llevó a cabo con éxito este sábado la feria navideña en el Galpón G del Paseo Costanero, organizada en forma conjunta por el ministerio de Economía, la Camefor y la Asociación de Emprendedores Formoseños.

Unos cien emprendedores participaron de esta atractiva propuesta, que además coincidió con el cierre del programa MADRES por el cual Camefor apadrinó a una emprendedora.

En la oportunidad hubo distintos stands con productos de pastelería artesanal navideña, juguetería, artesanía, vivero, textiles, pero también moda circular, desfile y DJ en vivo.

Así lo confirmó el subsecretario de Empleo Rodrigo Sandoval quien señaló que se trató de la “unión de diferentes actores que tienen que ver con el ecosistema emprendedor” con una fuerte presencia del Estado para brindar un espacio gratuito que permita comercializar los productos.

“Se da esta unión entre la Cámara de Mujeres Empresarias y Profesionales de Formosa, la Asociación de Emprendedores Formoseños y el ministerio de Economía a través de la subsecretaría de Empleo y otros organismos para crear un espacio de oferta y demanda de estos emprendedores, que venden artículos que no son tan demandados, y necesitan un apoyo, una presencia de un Estado para crear espacios de comercialización que sean gratuitos” afirmó el funcionario.

Avanzó en señalar que “Entendemos que el Estado tiene que estar presente, lo quiero destacar, se votó por una ideología liberal y anarquista, quiere decir que haya libertad de precios entre otras cosas, un concepto que no compartimos. Y también se votó que haya menos intervención del Estado, que prácticamente no exista”.

Sandoval convocó a “continuar apoyando a un modelo que nos tiene a todos incluidos, que tiene un crecimiento económico equitativo a lo largo y ancho de la provincia, que es el Modelo Formoseño”.

Por su parte María Ángeles Vicentín, secretaria de la Asociación de Emprendedores Formoseños explicó que la feria es el broche de un gran año, una oportunidad para comercializar productos en el marco de las fiestas navideñas.

Detalló que se ofrecieron productos gastronómicos, con pastelería artesanal navideña, juguetería, artesanía, vivero, textiles, una variedad importante para que la familia pueda encontrar su regalo para Navidad, y generar contactos con el emprendedor.

“La Subsecretaría acompaña a través de capacitaciones para los emprendedores, trabajamos fuertemente en posicionar al emprendedor desde un lugar que pueda ofrecer su producto en forma más profesional, nos brindó muchas herramientas, nos preparó para este momento” enfatizó.

En tanto Rosa Pereiro, presidente de CAMEFOR expresó que la feria marcó el cierre del programa MADRES, que consistió en un convenio que firmó la entidad con la asociación de emprendedores, por el cual acompañaron a las mujeres en un madrinazgo.

“Como comerciantes las acompañamos, sacándoles ese miedo que tienen a veces de poner un negocio. Nuestra función fue animarlas a que sepan que podían ser buenas emprendedoras y también comerciantes, y creo que logramos ese objetivo” consideró.