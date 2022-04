En el primer trimestre, las Pymes tuvieron rentabilidad positiva y buen nivel de ventas

Compartir

Empresas pymes tuvieron rentabilidad positiva y buen nivel de ventas en el primer trimestre del año, al tiempo que la mayoría planifica realizar inversiones, pese al aumento de costos y expectativas de mayor inflación.

Así lo reflejó la encuesta de expectativas económicas realizada por la asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) entre 558 empresas pymes (73,66%), autónomos -cuentapropistas o profesionales- (23,30%) y cooperativas (3,04%) de todo el país.

El 80% de las empresas consultadas tuvo ventas razonables: 45,6% declaró que sus ventas fueron entre buenas y muy buenas en el primer trimestre del año, 34,39% dijo que fueron regulares y sólo 16,59% señaló que fueron malas.

«En los resultados vemos el vaso medio lleno que tiene que ver con aciertos del Gobierno y medio vacío que tiene que ver con desafíos que tiene que abordar que pueden poner en juego la salida pospandemia del mercado interno», señaló Leo Bilanski, presidente de la ENAC.

Al realizar la presentación del informe, Bilanski dijo que el dato de ventas «es claramente positivo, ventas en el sector nuestro hay sobradas, en ese esquema estamos muy bien».

En cuanto a los costos de bienes y servicios, nueve de cada 10 empresas registraron aumentos de costos en el período: 69,8% manifestó que los incrementos superaron el 20% y 26,7% los ubicó entre 0 y 20%.

Cesar Guereta, miembro de la comisión directiva, dijo que «en incremento de costos el valor es demasiado alto, lo vemos como algo bastante negativo, eso impacta cuando las pymes tienen que ponerle precio a sus productos».

Bilanski relacionó el nivel de ocupación (59,14% de las empresas operó entre 60% y 100% de su capacidad instalada) con el hecho de que hay «pymes que no se pueden reintegrar al mercado producto de estar dos años muertas, sin financiamiento o que se han metido en un laberinto de deudas», por lo cual la producción «se redistribuye entre menos empresas».

En tanto, 44,6% de las pymes tuvo rentabilidad positiva entre enero y marzo, y en el caso de las pymes industriales la rentabilidad positiva asciende a 55,4%

La mayoría de las empresas (68,1%) proyecta una inflación superior a 50% para este año y opinaron acerca de las medidas que deben tomarse para reducirla: 43,01% consideró necesaria la desmonopolización de las cadenas de valor, mientras que 37,46% se refirió a la importancia de reducir el déficit fiscal.

Uno de los factores que determina la inflación es «la apropiación indebida de renta» y que «en una situación de emergencia económica, pobreza, pospandemia no sería razonable, solidario ni constructivo para el futuro de los argentinos», afirmó Bilanski.

«Pedimos que ese componente se trabaje con la máxima dureza, que vayan al hueso y controlen a los grandes formadores de precios, que son los que nos afectan de manera directa», agregó.

De acuerdo con el sondeo, 55,2% de las empresas planean inversiones en los próximos seis meses; asimismo, 35,66% espera que la situación económica del país mejore algo o mucho, 19,53% prevé que se mantendrá estable y 42,3% proyecta un empeoramiento económica para 2022.

