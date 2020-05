“En el reclamo solo había comerciantes, no era un grupo político como dice Brignole”

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Sebastián Marincovich, propietario de uno de los locales clausurado de El Colorado, habló de los controles de inspección que realizó la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario que desembocó en un conflicto con los comerciantes que se manifestaron por la clausura de los negocios y algunos terminaron detenidos.

En este marco, contó que fue unos de los comerciantes demorados por la manifestación en repudio de las clausuras de los comercios. “Estábamos trabajando con el sistema de descarga en el camping municipal de El Colorado, en la entrada del pueblo donde retiré mi mercadería y cuando pasé el control policial me detienen y hasta el momento no sé cuál fue el motivo”, dijo.

Asimismo lamentó lo que vivieron durante la inspección de los controles por parte de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, “estoy muy dolidos por la situación, no entiendo por qué me detuvieron si yo no participé de la manifestación y bocinazo que encima fue algo pacífico; recién me acerqué cuando estaban todos enfrente de la comuna hablando con el Intendenta (Mario Brignole) por la manera en que nos cerraron el negocio, a mí me encontraron muy pocas cosas vencidas en un galpón donde hay mucha mercadería, y también había unas cajas que estaban embaladas y tenían una nota que decía que eran para devolución, no estaban expuestas en góndola para la venta”.

“En estos tiempo de pandemia donde primero tiene que primar la solidaridad, porque por parte de nosotros como comerciantes acá en El Colorado estamos poniendo todo, tenemos un sistema de carga en el camping municipal donde hay que ir hasta el lugar para hacer los trasbordos, y solamente es hasta cuatro de la tarde, por lo que estamos trabajando de corrido, y a las 20 horas cerramos los comercios y los choferes que quedan afuera en cuarentena”, explicó.

“Nosotros estamos poniendo toda nuestra solidaridad, nuestro empeño por el virus y nos duele que por parte del Estado no haya solidaridad, venir a cerrarnos la puerta de nuestro negocio creo que tiene que haber un poquito de sentido común, tenemos que tomar el camino más corto que es el dialogo y si está mal vamos a mejorar”, manifestó ante la situación de los comercios clausurados en la localidad.

Al mismo tiempo reconoció que puede llegar a haber mercadería vencida, por la falta de personal para los controles, “esto siempre va a ocurrir, es un galpón dónde hay mucha mercadería, hay autoservicio dónde hay más de 2 mil productos, y todos los días van entrando mercadería. Además en estos tiempos de pandemia donde tenemos a muchos de los empelados trabajando en el camping acarreando mercadería, no tenemos el tiempo necesario para estar en todo”, aseguró.

Además informó que hubo tres negocios clausurados en el pueblo por lo que los comerciantes realizaron una marcha pacífica, “mi negocio sigue clausurado pero en ningún momento hubo alteraciones, peleas, hablamos con tranquilidad con el Intendente y le expliqué sobre la situación, pero después me detuvieron”.

“Esto es una tropello, un abuso de poder. Porque ahora quieren decir que fue algo político, que estaban todos los dirigentes de la oposición y no fue así, era la comunidad completa los que reclamaron”, sostuvo.

Al consultare si antes tenían inspección de la unicipalidad respondió que los controles no eran constantes, “evidentemente tuvo que venir Defensa del Consumidor a realizar los controles que la comuna no estaba haciendo. No estoy a favor de que se venda mercadería vencida, yo no salgo ni compro mercadería vencida, esto puede pasar y sucede a los comerciantes en general, pero siempre hay que hablar y resolver dialogando, no se puede llegar a esta medida de atropelló. Los comerciantes creamos fuente de trabajo, y se mueve mucho entorno a nuestras actividades, pero no entendemos porque la clausura”.

“En mi caso particular no era necesario la clausura porque la mayor mercadería que estaba vencida, estaba embalada con una etiqueta que decía por devolución y en un stand”, añadió sobre el procedimiento que llevaron a cabo los inspectores.

“Mi reclamo es justo y no es política, porque creo que la última instancia tendría que haber sido la clausura”, aseguró.

Por último, Marincovich indicó que todavía no sabe cuándo le van a volver habilitar el local, “tenemos cinco días para hacer el descargo en la Subsecretaria, y el levantamiento de la clausura lo hace la Municipalidad”.