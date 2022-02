En el sector turístico esperan «el mejor febrero de la historia»

Compartir

Linkedin Print

Autoridades provinciales destacaron los resultados «muy positivos» que dejó en enero esta «temporada récord» de turismo veraniego al amparo de las facilidades del plan Previaje y resaltaron los beneficios «para los operadores del sector turístico y la economía local después de muchos meses de pérdida» por las restricciones derivadas de la pandemia mundial de coronavirus.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, afirmó que «esta temporada va a ser una de las más importantes de la última década» luego de que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmara que 19,7 millones de personas vacacionaron en el país entre la segunda quincena de diciembre y fines de enero, un 58% más que el año anterior y 0,7% más que antes de la pandemia. Según CAME, «el programa PreViaje fue determinante» para este logro y reveló que los turistas realizaron gastos por más 342.830 millones de pesos.

«Estos números de reactivación se reflejan en el crecimiento del empleo en el sector turístico, que es de los rubros que más crecieron en materia laboral en los últimos meses», indicó el ministro Lammens.

En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Producción indicó que 6.035.991 de turistas visitaron los destinos bonaerenses, con un gasto promedio que según los cálculos de CAME fue de algo más de 3.700 pesos diarios lo que generó un impacto económico de 105.646 millones de pesos en los últimos dos meses.

Compartir

Linkedin Print