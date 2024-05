«En el Senado hay una maniobrade relojería » contra la Ley Bases

El senador nacional del PRO Luis Juez afirmó que el tratamiento de la Ley Bases en la Cámara alta está «muy trabado» y acusó a dirigentes opositores de llevar adelante «una maniobra de ingeniería, de relojería como para tratar de herir de gravedad» al proyecto.

«Está muy trabado. El Senado es un lugar complicado, jodido, donde el peronismo tiene una preeminencia histórico y se nota la voluntad de obstruir al Gobierno», sostuvo el legislador cordobés. El aliado del oficialismo se quejó de que en el Senado «nadie se pone colorado cuando se escucha ´a este tipo no le vamos a dar nada´, ´necesitamos que fracase´». En ese sentido, advirtió que «la radicalización y el fundamentalismo es materia corriente» en la Cámara alta.

«Yo ni me atrevería a decir que la semana que viene vayamos a tener el dictamen. Y mucho menos me atrevería a decir cómo viene ese dictamen, porque hay una maniobra de ingeniería, de relojería como para tratar de herir de gravedad a la ley con algunos artículos de voto calificado que complique la vuelta a Diputados», se quejó.

Además, criticó a su compañera de la bancada amarilla Guadalupe Tagliaferri por «no cumplir la palabra» de votar a favor de la Ley Bases como bloque.

