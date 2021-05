En el último mes y medio creció el cese de alquileres de locales en la zona céntrica

Compartir

César Lazzarini, propietario de la inmobiliaria Lazzarini & Lazzarini, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que en el último mes y medio creció el cese de contratos de alquileres de locales comerciales de la zona céntrica, debido a las reiteradas restricciones que impiden que puedan trabajar, por no ser comercios esenciales, lo que lleva a que las inmobiliarias en general atraviesen por una complicada situación.

“Lo que nos está pasando respecto al microcentro y puntualmente a los temas de los locales comerciales es que, si bien habían pagado la devolución de los locales el año pasado, ahora en el último mes y medio, en abril y mayo otra vez se ha incrementado la devolución de los locales comerciales y no hemos tenido la misma cantidad de posibilidad de alquilar, están creciendo los cierres de los locales, en muchos casos por la actividad ya que no pueden trabajar esos rubros”, explicó.

De la misma forma aseveró que el panorama es más que desolador, ya que “los locales están cerrados, no producen nada porque la persona que lo administraba, lo alquilaba no puede trabajar y el propietario del local tampoco puede tener un ingreso. No hemos sacado las estadísticas últimamente, para fines de mayo quizás la saquemos y veamos cuál es el porcentaje”.

Respecto a los alquileres para ser usados con fines familiares, aseguró que “con los espacios con destino a uso como vivienda familiar ya sea departamento o casa, la demanda sigue siendo constante porque la gente tiene que vivir en algún lugar, lo que sí observamos es que en algunos casos, no muchos, han pedido alquileres un poco más baratos, buscan economizar, no es tan fácil la cosa porque muchas veces un alquiler más económico implica reducción de los espacios o alejarse del centro o calidad menor de la vivienda, ya depende de cada uno de lo que pueda pagar, la gente se acomoda a lo que puede”.

Para finalizar se refirió a las operaciones de venta y aseveró que “la parte de ventas directamente está parada hace un tiempo largo, primero dejaron de venderse las propiedades más importantes, ahora inclusive los terrenos de los loteos que se pagaban en cuotas están costando vender”.

