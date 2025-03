En febrero bajó ingreso de turistas y aumentó la salida

En febrero del 2025, el turismo receptivo registró una baja interanual del 30,7%, mientras que el turismo emisivo subió un 74,2% en comparación con el mismo mes del año pasado, según el INDEC.

Durante el segundo mes del año, ingresaron a la Argentina un total de 762.600 visitantes no residentes, de los cuales 494.400 fueron turistas y 268.100 fueron excursionistas. Esto representó una caída interanual del 35,8%. En cuanto al turismo receptivo, el 23,7% provino de Chile, el 19,6% de Europa y el 12,1% de «Estados Unidos y Canadá». Por el lado de los turistas no residentes, el 46,5% lo hizo a través de vía terrestre, seguido por la vía aérea (37,8%) y por último vía fluvial/marítima (15,7%). Las salidas al exterior incluyeron a 2.443.299 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.823.800 fueron turistas y 619.400 excursionistas. El turismo emisivo registró un 86,2% dirigido a países limítrofes: Brasil (38,6%), Chile (20,2%) y Uruguay (16,3%). En cuanto a turistas residentes, el 63,9% salió a través de la vía terrestre, el 27,6% a través de la vía aérea y el 8,5% a través de la vía fluvial/marítima.Esto marcó un saldo negativo de 1.680.700 visitantes internacionales durante febrero, debido a los saldos, también negativos, de 1.329.400 de turistas y 351.300 de excursionistas.Y los visitantes no residentes realizaron un total de 798.900 viajes, mientras que los residentes alcanzaron los 2.443.200 durante febrero del corriente año.