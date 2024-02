«En Formosa estamos trabajando intensamente para asegurar el inicio de clases en tiempo y forma»

Durante la semana pasada, ministros de Educación de todo el país se manifestaron en contra del ajuste al salario docente que impulsa el Gobierno nacional, congelando las remesas en conceptos como Fondo Compensador y Fondo de Incentivo Docente o FONID.

Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación de la provincia, se refirió al tema y puntualizó que “durante los días jueves y viernes se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Asamblea del Consejo Federal de Educación, ámbito que reunió autoridades de todas las provincias argentinas y los responsables de educación a nivel nacional, en este caso, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell”.

Y explicó que “allí surgió la iniciativa, desde las provincias argentinas, de suscribir un documento, expresando la profunda preocupación e incertidumbre, en torno al escenario tan complejo que nos toca vivir en nuestro país”, añadiendo que “particularmente que no haya certeza absoluta en torno a la remisión del Fondo Nacional de Incentivo Docente”.

“Esta es una situación inédita porque hemos atravesado crisis a lo largo de nuestra historia reciente en la Argentina, pero jamás se llegó a una situación de esta naturaleza, en la cual realmente esté peligrando el inicio de las clases”, expresó firme Araoz.

Asimismo, subrayó que “si nos ponemos en los zapatos de un papá y una mamá que tienen que enviar próximamente a sus hijos a la escuela a estudiar y enfrentar, no sólo el incremento de los útiles escolares, la quita de subsidios en el transporte, índices de inflación realmente altísimos y una pérdida dramática del poder adquisitivo del salario, sumado al clima de incertidumbre respecto del inicio de las clases, desordena totalmente la vida familiar”.

Siguiendo esta línea, aseveró que “en Formosa apuntamos y estamos trabajando intensamente para que comiencen las clases en tiempo y forma, pero no podemos desconocer la realidad”, lamentó.

Remarcó que “hay acuerdos que están fijados en la ley”, destacando que “esos son fondos que le corresponden a la Nación Argentina remitirlos a todas las jurisdicciones”.

Por ello, indicó que “las provincias estamos conectadas entre nosotros y hemos pedido que en los próximos días se nos dé una respuesta en torno a esto”, adelantando que “el compromiso del Secretario fue hablar con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el ministro de Economía, Luis Caputo, en torno a esto”.

Por el contrario, se refirió a la tradicional entrega de kits escolares en Formosa, considerando que “hay un énfasis y un valor estratégico que le asigna el Modelo Formoseño a la educación”.

Y resaltó que “es uno de los capítulos de las inversiones que se hacen todos los años en eso, en la construcción de establecimientos educativos, en la refacción, y más”, añadiendo también “el sostenimiento del sistema nutricional a través de los comedores escolares, con la copa de leche a lo largo de todo el territorio, durante el receso también”.

“Para una provincia joven como la nuestra, la educación pública y gratuita es uno de los ejes centrales de las políticas públicas bajo la conducción del doctor Gildo Insfrán”, sostuvo, afirmando que “nosotros seguiremos defendiendo esa posición porque el pueblo formoseño así lo quiso, así lo expresó a través del voto”.