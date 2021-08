“En Formosa hay una juventud con ganas, que quiere vivir mejor y eso se nota”, dijo Bigatti

Compartir

Ángel Luis Bigatti, segundo precandidato a diputado nacional por la lista “Estamos con Vos”, acompañando a la concejal Gabriela Neme, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó cómo viven la previa de las PASO que se celebran el 12 de septiembre..

“Desde el primer día que se hizo la presentación de nuestro espacio y hasta ahora he tenido la vivencia de participar y observar una gran acogida, algo que me deja sorprendido, emocionado a veces con relación a la forma en que especialmente las mujeres y los jóvenes reaccionan frente a Gaby, es una empatía, un cariño, es una cosa que sorprende, nunca me imaginé algo así, es increíble cómo la gente reacciona frente a ella, es como que la sienten parte de ellos, una cosa así”, destacó sobre su compañera.

“Es importante la participación ciudadana que hace a la responsabilidad social, Gaby es una abogada, tiene juventud, una fortaleza digna de mencionarse y es incansable, al mismo tiempo tengo una experiencia de trabajar desde los 15 años, de haber estudiado mi carrera universitaria trabajando, luego de participar en cursos de planificación, estudiar en la universidad católica más antigua del mundo, fundada en 1425 en Bélgica donde estudié Economía, después participé también en clubes, tengo conocimiento, la sabiduría de aportar esas vivencias y propuestas concretas de cómo solucionar los problemas y creo con sinceridad que Gaby es una persona que escucha atentamente, no solo que puedan aconsejar de una formulación de proyecto sino en las necesidades de la gente”, destacó.

“En este momento en el país orilla en alrededor de 50% el promedio nacional de la pobreza, Formosa está por encima de ese promedio, si nosotros acá tenemos la mesopotamia que es la provincia de Formosa, ubicada debajo del trópico de Capricornio, con tiene tierras de aptitud 1 que son las más fértiles del mundo, con agua dulce que es otra de las riquezas, le sobran oportunidades, estamos frente a la capital del un país en cuanto al comercio internacional, hemos tenido ya un desarrollo productivo agroindustrial importante y sin embargo en este momento la gente se queda sin trabajo,las únicas opciones que tienen algunos es irse, buscar el empleo público o un plan que los ayude a salir adelante, pero esto se puede solucionar, se necesitan tres cosas para salir adelante; voluntad, que a través del tiempo se llama perseverancia, conocimiento que con los sabios consejos y las vivencias se tornan más fuertes, igualdad de oportunidades y un equipo,tenemos que entender que somos argentinos, la patria primero”.

“Hoy no hay créditos en el país, hay inflación, hay estancamiento, somos récord en la presión fiscal, hay cosas que quizás no sabe el común de la gente, la voracidad fiscal se aplica en Formosa y la imposibilidad de hacer previsiones y poder proyectar eso es muy dañino, contra eso se necesitan proyectos que se dan en la legislación nacional, otro elemento fundamental es el altísimo costo de la política y la impunidad para hacer daño que tienen los sindicatos, eso también tiene que cambiar, yo no digo que sea fácil pero se puede cambiar”, subrayó Bigatti.

Aseguró en ese sentido que “la voluntad de cambiar debe estar en las personas de que no crean que dependen de lo que les puedan dar, que se fortalezcan a sí mismos estudiando, cuidándose, acá es fundamental la educación en la formación del argentino exitoso, lo que hizo a nuestro país grande es la educación, este es un país que ha perdido mucho en educación”.

“Debemos ver qué hacer para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de salir adelante, cómo hacer para que la educación posibilite el crecimiento de esa juventud que quiere vivir mejor, hay una juventud con ganas en Formosa y eso se nota, es uno de los pilares del progreso, el otro pilar son los valores, el respeto de la honestidad”, finalizó.

