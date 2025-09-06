«En Formosa lo imposible se hace posible, porque tenemos un pueblo maravilloso que sabe comprender y acompañar»

Este viernes 5, en el barrio Fray Salvador Gurrieri, el gobernador Gildo Insfrán dejó habilitado el nuevo edificio de la Comisaría Novena y de la Escuela de Jardín de Infantes (EJI) N° 28, tras realizar el tradicional corte de cintas y descubrimiento de placas.

Luego, se dirigió a la nueva Casa de la Solidaridad, donde encabezó el acto central y al tomar la palabra expresó que “en Formosa lo imposible se hace posible, porque tenemos un pueblo maravilloso, que sabe comprender y sobre todo, sabe acompañar. Es un pueblo esclarecido y agradecido”.

De esta manera, puntualizó que, el Fray Salvador Gurrieri y el 28 de Junio, “son dos barrios nuevos, pero hay casi cinco mil familias que ya están instaladas en este lugar”, y anticipó que “hay terreno y se van a seguir haciendo módulos habitacionales con todos los servicios”.

Asimismo, subrayó que en esta misma jornada “inauguramos la Comisaría Novena y la EJI N° 28 que albergará a más de 220 niños y es una escuela monstruosa”, pero, recordó que “también hay dos Centros de Desarrollo Infantil y están en construcción instituciones educacionales de otros niveles que vamos a seguir y terminar, sin importar que nos hayan recortado”, refiriéndose a Nación.

Respecto a la nueva Casa de la Solidaridad sostuvo que “es para que los adultos mayores tengan un lugar, que sea como un club donde pueden venir a reencontrarse, disfrutar su alegría y compartir también sus penas, como cosa de la vida”.

Y aseguró que “vamos a seguir, porque unidos, organizados y solidarios, somos capaces de vencer todas las vicisitudes que se nos presentan”.

Insfrán fue claro y consideró que, a nivel nacional “escucharemos todos los días cosas tristes y discursos que en vez de tener esperanza son insultos” y expuso que “es una vergüenza lo que está pasando en nuestra Argentina”.

Sin embargo, afirmó que “desde este costado norte de la Patria, yo les puedo asegurar que vamos a poner nuestro granito de arena para cambiar el destino del país y hacer una Argentina grande, libre, soberana y justa, como quería el General Juan Domingo Perón para todos nosotros”.

Siguió destacando que “lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y la inteligencia del pueblo argentino y de todos aquellos que eligieron vivir en nuestra tierra”.

Al concluir, el Gobernador recordó que “nosotros con el intendente (Jorge Jofré) prometimos que íbamos a pavimentar la calle Italia, que sale a la Avenida Circunvalación” y aclaró que “no se hizo, porque teníamos ya un crédito acordado para construir y llegó este gobierno (nacional), y se suspendieron todos los créditos”.