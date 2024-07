Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el secretario general del Gremio Voz Docente, Manuel Pereyra quien se refirió al aumento salarial del 28% anunciado días atrás por el gobernador Gildo Insfrán y consideró que no cubre las “expectativas” ya que no permite llegar al costo de la Canasta Básica Alimentaria que actualmente supera los 800 mil pesos. “En Formosa, los docentes estamos todos por debajo de la línea de la pobreza”, lanzó.

“Nosotros venimos recorriendo las escuelas escuchando el clamor de los colegas porque lamentablemente en junio hemos recibido un bono por única vez de 200.000 pesos que eso nos sirvió para pagar la luz y el agua”, comenzó diciendo.

Seguidamente añadió que como Gremio “hemos presentado un petitorio por Mesa de Entrada de Casa de Gobierno donde pedíamos un incremento salarial con la recomposición salarial acorde a la Canasta Básica de Alimentos, es decir, 850.000 pesos. Como no somos convocados a la mesa salarial para discutir le decimos a los amigos secretarios generales que discutan teniendo en cuenta esos valores; pero como ya es costumbre del señor Gobernador convocó a una conferencia de prensa rodeado por sindicalistas informando que decidió cuánto vamos a ganar, acá no hay discusión, no hay paritaria, por eso tenemos los sueldos que tenemos”.

En este marco, asintió que el anuncio está muy por debajo de lo que peticionaron y que ese 28% “no cubre nuestras expectativas”, “encima hay que tener en cuenta que al mes de enero es una burla para los para los trabajadores de la educación. No puede ser que se reciba con aplausos y festejos”.

“No puede ser que se acuerde un salario por debajo de la línea pobreza, porque hoy necesitas 350.000 pesos para no ser indigentes y para no ser pobres 850.000 pesos, por lo tanto, los docentes estamos todos pobres”, continuó manifestando.

Consultado por el sueldo mínimo establecido para trabajadores del Estado en nuestra provincia, Pereyra comentó: “el Gobernador da un sueldo mínimo garantizado que es de 450.000 pesos, ante esto nosotros hacíamos notar que un colega que recién se inicia gana lo mismo que un colega con 24 años de antigüedad en la docencia, y además todos tenemos sueldo por debajo de la línea de pobreza ya que nadie supera los 350.000, ante esto el Gobernador va a conceder un complemento teniendo en cuenta la antigüedad de cada trabajador docente, en eso también hay dudas”.

Asimismo, teniendo en cuenta esta conformación nueva del sueldo de bolsillo dejó en claro que es no remunerativa, es decir, vuelve la suma en negro. “No sirve para cuando te jubilas, sino que es para ahora nomas”, afirmó.

“Con este complemento, el colega con 24 años de antigüedad en la docencia va a tener un complemento de 387.000, un docente con 23 años 372.000 y así va disminuyendo en medida de la menor cantidad de años, pero acá lo que sucede es que es no remunerativo por un lado no lo cobrarán los docentes jubilados y por otro dejarán de percibir automáticamente el día en que un docente se quiera jubilar, eso te lleva a no jubilarte, algunos van a ir con bastón a la escuela porque el 80% de la conformación del sueldo de bolsillo son los 387.000 pesos, es un porcentaje importante nadie va a querer jubilarse”, sentenció.