“En Formosa no estamos preparados para que vuelvan las clases en agosto”

El secretario general de Voz Docente, Manuel Pereyra, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, aseguró que el comienzo de clases de forma presencia en Formosa para el mes de agosto como lo estableció el Gobierno nacional para aquellas provincias que se encuentren en fase 5 es “muy difícil” porque no están elaborados los protocolos basadas en criterios sanitarios, salud y seguridad en el trabajo, así como la preparación de las escuelas y la organización escolar.

“Se firmó el protocolo a nivel nacional para comenzar las clases presenciales en el mes de agosto en aquellas provincias que están en fase 5, donde cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias, según el decreto 520 establecido por el Gobierno nacional, Formosa está en condiciones de estar en esa fase, sin embrago el Gobierno de la provincia no cumple con ese decreto y se mantiene en fase 4”.

Para ello, las provincias deberán presentar un Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales ante el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Secretaría General del Consejo Federal de Educación.

Al respecto, dijo: “Hemos presentado petitorio con otros gremios donde pedimos participar del Concejo Covid-19 para elaborar el protocolo para el inicio de clases en Formosa, lamentablemente hasta la fecha no tenemos respuesta, por lo que hay que tener en cuenta que si quieren que los alumnos vuelvan a asistir a las escuelas, es necesario que estén elaborados todos los elementos de seguridad, para poner en condicionamiento todos los establecimientos educativos (colegios, escuelas, jardines), marcar los salones, disponer de agua, tener porteros designados a la limpieza y el Estado debe proveer de los elementos de higiene, entre otras cosas”.

“Lamentablemente si acá en la provincia quieren comenzar las clases en agosto, es imposible. Nosotros vamos a exigir por la seguridad del docente. Por eso es fundamental elaborar el protocolo con al participación de todos, porque hay que tener en cuenta que nuestros hijos son los que van a ir a la escuela”, sostuvo.

Además reiteró que “por más que quisieran no se puede comenzar porque en ningún establecimiento se realizó el protocolo de sanitizacion; por lo tanto si ahora en las vacaciones de invierno se comienza a trabajar para poner en condiciones los establecimientos, es muy poco el tiempo para poder terminar para agosto”.

“Si quieren reiniciar las clases en al provincia de Formosa, tendría que ser en el mes de septiembre u octubre”, añadió.

Además contó que se rigen por las pautas y recomendaciones que figuran en el protocolo nacional para el regreso presencial a las aulas, que presentó el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. “Nosotros solo tenemos el protocolo a nivel nacional. Pero cada jurisdicción tiene que elaborar el suyo según sus necesidades, hasta ahora la idea es que concurran los últimos grados tanto de primaria como nivel medio y teniendo en cuenta la dimanación de los salones por grupo, eso sería intercalado por día o semanalmente”.

Protocolo nacional

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que el inicio de clases en el país sería a fines de las vacaciones de invierno.

El protocolo marco y los lineamientos federales establecen un conjunto de pautas de trabajo que promueven un ordenamiento en las actividades inherentes al retorno a las clases presenciales, basadas en criterios sanitarios y salud y seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica.

El documento constituye un piso mínimo de requerimientos para la apertura de instituciones educativas, a partir de los cuales cada jurisdicción podrá agregar criterios adicionales y adecuarlos a la realidad local. Estas pautas básicas para el rediseño de la dimensión física y de los flujos del movimiento dentro de la escuela se basan en el distanciamiento físico, el tiempo de exposición, la dinámica del aire y la higiene personal.

Según el documento, la reanudación de las clases presenciales en el país tendrá las siguientes características: se realizará a través de un escalonamiento progresivo, de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y las características sociodemográficas de cada región y la asistencia será alternada por grupos de alumnos/as de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo «bimodal».

Para ello, resulta imprescindible volver a mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio a la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa.