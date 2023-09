Ayer estuvo en el piso de Expres en Radio, el secretario general de Voz Docente, Manuel Pereyra quien además de cuestionar el piso salarial logrado a nivel nacional para el docente porque queda debajo de la Canasta Básica Alimentaria, también cruzó a la diputada Estela Escobar quien manifestó en la sesión del jueves de Legislatura que en Formosa existe paritaria. “En Formosa no se discuten salarios, acá es el gobernador el que decide”, lanzó el gremialista.

“Ayer -por el viernes- con la presencia del ministro de educación de la nación Jaime Perczyk, la ministra de trabajo Kelly Olmos y los gremios nacionales se cerró la paritaria docente que garantiza que el sueldo inicial del docente será de $200.000”, comenzó diciendo y agregó que se trata de un sueldo propuesto por Ctera donde lamentó que “no pueden garantizar un salario que esté por debajo de la línea de la pobreza”.

“En Formosa necesitamos $300.000 para no estar debajo de la línea de la pobreza, por lo tanto, decimos que lo acordado en paritaria nacional es insuficiente”, siguió.

Consultado sobre qué va a pasar en nuestra jurisdicción respondió que “se dice que en vísperas del 135 aniversario del Padre del Aula ‘Domingo Faustino Sarmiento’, el Gobernador anunciaría un incremento salarial. Primero tiene que homologar lo que se aprobó a nivel nacional, eso no significa que él pueda dar más. Estamos próximos a otra elección, y el Gobernador nos puede sorprender gratamente porque acá en principio su obligación es homologar esos 200 mil pesos en septiembre”.

Comentó además que desde el Gremio piden dos cosas para el aumento salarial; primero que se tenga la Canasta Básica Alimentaria, donde los sueldos no sean inferior a 290 mil pesos, y en segundo lugar el Básico docente porque “nosotros tenemos un básico docente de 78 mil pesos que si nos dan un aumento del 20% es muy poco. Lo que nosotros pedimos es un sueldo básico unificado a nivel nacional, y que de ahí arranque el salario. Ahora lamentablemente el sueldo básico es menos de 50% del sueldo de bolsillo”.

“En Formosa no

se discuten las paritarias”

A continuación, el secretario general de Voz Docente señaló que justamente para tratar las cuestiones anteriores es importante que en Formosa haya una paritaria provincial. “Nosotros decimos que en Formosa no se discuten salarios, acá es el Gobernador el que decide; por supuesto como nos tiene acostumbrados convoca a una conferencia de prensa rodeado de secretarios generales quienes dicen que, si hubo discusión, pero nosotros sabemos que no es así”, cuestionó.

Y siguió: “en el 2006 se aprobó la Ley de Financiamiento Educativo -26.075- donde hay varios puntos que se deben cumplir, el primero de ellos es el tema salario que se tiene que realizar en todas las jurisdicciones; nosotros nos enteramos por los medios de comunicaciones que en otras jurisdicciones hay discusión salarial, lamentablemente en Formosa eso no ocurre”.

En este marco, Pereyra refutó los dichos de la diputada provincial Estela Escobar quien dijo que en Formosa si hay diálogo y paritaria. “Lo que hay que entender es que se trata de un relato de quienes defienden el modelo formoseño”, insistió.

“Lo que hay que entender es que nuestra provincia está sumergida en el pozo institucional donde la democracia es meramente figurativa, tenemos un gobernador prácticamente vitalicio en el cargo, por lo tanto, estos relatos los escuchamos siempre de los proclamadores del modelo formoseño, tanto de la diputada provincial y secretaria de SIDOFOR como del resto de los funcionarios. Acá los únicos que no entendemos somos los que pensamos distinto y eso en democracia no tiene que ocurrir”, cerró diciendo el gremialista.