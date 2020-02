En Formosa se pondrán en funcionamiento 18 nuevas terminales automáticas SUBE

Compartir

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, José Olmedo, director de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, informó que este lunes arranca el Boleto Estudiantil Gratuito 2020 y alcanzará a todos los niveles educativos. Además dio a conocer el nuevo sistema de validación de recarga de SUBE que están trabajando para implementar, donde se aplicaran en diferentes puntos de la ciudad 18 terminales automáticas SUBE que funcionarán las 24 horas del día para que los usuarios puedan acreditar la carga realizada. También resalto que el próximo año “ esto tendrá beneficio para realizar los trámites del Boleto Estudiantil mucho más rápido”.

«El día 2 de marzo tiene vigencia plena el Boleto Estudiantil Gratuito 2020 en sus tres modalidades, es decir, sirve para el nivel primario, secundario y universitario incluido en este el terciario», indicó Olmedo

A su vez informó que se gestionaron «desde el día miércoles al viernes unos 3 mil usuarios asignados».

Al mismo tiempo explicó que «en la primer semana tuvimos el inconveniente de que las personas que sacaron los turnos lo hacían solo para consultas de los requisitos que tenían que tener para obtener la SUBE, entonces había mucho que no se les asignaban el boleto porque no traían toda la documentación».

«Este es el segundo año consecutivo que lo hacemos los tramites para el Boleto Estudiantil en la provincia que ya lleva cuatro años y cada año se va mejorando para brindar al vecino un mejor servicio, el año pasado comenzamos con el turnero que nos dio muy buenos resultados por lo que volvimos a repetir, y queremos aprovechar la era digital y utilizar las herramientas que tenemos», señaló.

Y añadió que «se están realizando en distintos puntos de la ciudad unas nuevas terminales de autoservicio SUBE. Esto ya lo tenemos y están próximos a ser colocados, son 18 nuevos puntos que nos van a permitir agilizar un poco más el otorgamiento de los beneficios y mejorar el sistema de carga de saldo en las tarjetas que no tienen beneficio».

«Uno de estas terminales para recarga la SUBE va a estar ubicado afuera casilla de informe turístico que se encuentra en la avenida 25 de Mayo y Mitre, la misma tendrá disponibilidad todo el día para que los usuarios puedan utilizar este beneficio».

«Los usuarios pueden cargar saldo en la SUBE desde un cajero automático, con Mercado Pago, que tienen beneficios plus que brinda la empresa pero para que esté saldo impacté, tienen que pasar por estas terminales de autogestión. Eso no podíamos poner en funcionamiento porque teníamos un mínimo de terminales que se encuentran en la calle Pringles y Rivadavia; ahora queremos repartir esas 18 terminales en toda la ciudad para que los vecinos de Formosa puedan tener mayor acceso en cuanto al beneficio del Boleto Estudiantil en forma mucha más rápida que si bien no lo llegamos hacer por falta de tiempo se va a estar desarrollando para el año que viene», explicó.

A su vez indicó que «estas terminales de autoservicios van a permitir la carga de crédito por otros medios no convencionales, es decir para las personas que carguen al SUBE por medios electrónicos este medio estará habilitado las 24 horas del día. Esto además nos va a permitir el año que viene otorgar el Boleto estudiantil más rápido y que los vecinos pasen por esas terminales directamente a aplicar el beneficio en su tarjeta».

Vale explicar la carga electrónica se puede ejecutar desde el celular, computadora o cajero automático. Primero, se realiza la carga con tarjeta de crédito o débito desde el homebanking, cajeros o aplicaciones de pago. Luego, es necesario acreditar la carga apoyando la SUBE en una Terminal Automática.