En honor a Sofía Puyó, familiares entregaron chocolate caliente en el día que hubiera cumplido años

Ayer familiares de Sofía Puyó, la joven que murió en un accidente de tránsito en marzo de 2019, en el día que hubiera cumplido años realizaron la entrega de chocolate caliente y budín casero para honrarla, ya que según explicó su padre Horacio, si la muchacha hubiese estado con vida en este tiempo donde se atraviesa una situación excepcional por la pandemia de coronavirus, le hubiese gustado ayudar de esta forma.

“Hoy cumpliría 22 años Sofía, que era fuerza, potencia, ella en esta situación hubiese hecho esto, en honor a ella en vez de tirarnos en una cama y llorar hicimos esto, ella siempre decía que el poder estaba en la cabeza, en honor a ella nos imprimimos fuerzas y por eso estamos acá, festejando su cumpleaños con chocolate y con budín casero hecho en un horno ecológico que ella quería heredar y que tenemos en casa”, recordó.

“Ella se recibía de Licenciada en Nutrición, aparte de ser tan polivalente le iba bien en la facultad, ahora nos encontramos con que no la tenemos físicamente pero con la seguridad de que está entre nosotros, decidimos homenajearla y de paso mantener vivo el tema de justicia que se va a hacer, nosotros no somos gente de aflojar, no lo vamos a hacer, cada vez estamos mejor anímicamente en honor a Sofía y ella era esto; fuerza, optimismo, potencia”, destacó Puyó.

Respecto a cómo se encuentra hoy la causa dijo que “estamos como en diciembre del año pasado por el tema de la pandemia, falta nada para concluir y poder llegar al juicio oral, nuestro abogado pidió el tema de la reconstrucción del hecho, que le den lugar y faltan un par de testigos, después tenemos todo presentado. En este momento la causa está como Homicidio Culposo Doblemente Agravado por exceso de velocidad y de alcohol en sangre que está periciado y comprobado, nosotros tenemos la certeza de que acá hubo dolo porque hubo intencionalidad, por todo lo que presentamos en la justicia, hubo intencionalidad de parte del acusado que tenía una envidia terrible hacia mi hija, las pruebas que presentamos son concordantes con esto, el antes, durante y después del proceder de este individuo demuestran que fue intencional”.

Recordó en ese sentido la madrugada del desenlace fatal cuando Sofía acudió a su domicilio con Diego Ramona (el conductor del vehículo y único acusado en el hecho). “Esa madrugada mi hija volvió a salir de la casa cuando ya se tenía que quedar, eran las 4:15 del 10 de marzo, en las cámaras de seguridad se ve que ella estaba afuera de casa, que hablaba con esta persona, no subía al auto entonces esta persona se baja del vehículo y la convence de volver a subir, ahí emprenden la marcha, él tenía que doblar en la esquina de Juan José Silva y Córdoba e ir hacia la calle Saavedra, pero no lo hizo, siguió de largo hacia la Pantaleón Gómez y González Lelong y ahí comete el desquicio total, desarrolla una velocidad de 145 kilómetros para arriba, eso está periciado y termina chocando contra el árbol”, detalló.

“Yo siempre cuento que él bajó frente a mi casa, es algo que está filmado y presentado en la justicia porque es algo muy importante ya que cuando él estrella el auto a 130 kilómetros por hora contra un árbol, sale ileso, lo estrella del lado de ella, cuando hace zigzag no toca los cordones y el auto que es caja manual, para desarrollar tremenda velocidad en tres cuadras tuvo que haber puesto embrague y puesto los cambios, de otra forma no se puede, es imposible”, aseveró sobre la intencionalidad del siniestro.

Asimismo Puyó manifestó que aún no se pudo lograr el cambio de carátula “porque no nos dan los tiempos y es a eso a lo que estamos apuntando ni bien se reanude esto, estamos ahí para solicitar el cambio de carátula, todos los jueces, el fiscal están al tanto de eso, hay que ser autista si no se enteran con el tema de las redes sociales el comportamiento de este individuo, la falta de empatía es algo que es vox populi, aparte esta persona es mediática, se la daba de influencer, vivía haciendo apología del alcohol y toda la historia”.

“Ella trabajaba acá cerca por eso elegimos este lugar para repartir chocolate, también trabajaba en eventos, modelaba, cantaba, aparte de estudiar y ser 10 en la facultad, tenía una potencia muy grande”, finalizó.