«En junio hubo un remonte de las habilitaciones comerciales»

Ayer visitó el piso de Expres en Radio, el director de habilitaciones comerciales de la Municipalidad de Formosa Walter Olmedo quien se refirió a la situación de los comercios en este contexto de recesión donde comentó que, si bien hubo bajas, el mes pasado notaron un remonte alentador. También confió que en la actualidad existen entre 6000 y 7000 locales habilitados en toda la ciudad.

Contexto actual

“Habilitaciones comerciales es el lugar donde deben acercarse para iniciar el trámite de habilitación; el comportamiento de estos meses tuvo una variación notable ya que al principio estuvimos en el mismo promedio que años anteriores, pero abril y mayo fueron meses donde hubo un párate e incluso tuvimos bajas en mayor cantidad, pero junio fue un mes donde remontamos donde tuvimos 45 nuevas habilitaciones y solo 15 bajas”, comenzó explicando el funcionario.

Seguidamente agregó que esa variación muestra la situación que se atraviesa, no solamente en lo económico sino también social.

Al hablar del actual momento indicó que el sector comercial esta “como sucede en todos lados” en “un momento de recesión, donde cayeron las ventas, los comerciantes están aguantando, tratando de seguir, reducen el personal o la cantidad de días que abren”.

“La situación económica se nota, al no haber dinero en la calle, las tarifas de energía eléctrica también se han incrementado, el combustible, etc, es una situación muy compleja y cada vez es más difícil para el privado tratar de mantenerse, pero así y todo en junio tuvimos un saldo favorable”, dijo.

Por otro lado, Olmedo fue consultado por los rubros con mayor demanda, a lo que respondió: “lo primero es el tema de alimentos, donde la gente trata de ponerse un kiosco, un minimercado, se ven muchas fruterías y verdulerías también donde se nota un trabajo de estética muy importante también”.

Costos

Seguidamente, el mismo habló del costo y del tiempo que lleva realizar el trámite de habilitación de un local comercial. “No es caro. Cuando nosotros ingresamos al municipio en el año 2015 era el gran problema que tenían los vecinos donde tardaban entre seis y siete meses en obtener la habilitación, algunos no la podían obtener directamente, entonces empezamos a analizar por qué y ahí nos dimos cuenta que mucha gente no podía cumplir con el requisito que era justificar la posesión del inmueble, En este sentido me dijeron los asesores que puede haber una posibilidad, pero para ello había que modificar la ordenanza, ahí nos pusimos a trabajar e hicimos dicha modificación donde se clasificó por categoría y riesgos y se dio la posibilidad de que planteen por qué no pueden justificar la posesión”, afirmó.

También agregó Olmedo que en esta gestión se acortaron los plazos porque “por ejemplo, el vecino inicia el trámite el lunes y para el viernes tiene su habilitación, es decir, en una semana”.

En lo que respecta a los costos expuso que “el inicio de trámite por única vez, cuando se inicia, es por la superficie. Generalmente los kioscos tienen un 5×5 entonces deben pagar $2500. En gastos generales, donde se finaliza todo el trámite y para retirar con la estampilla, se gasta $6000”

“Ya en estos tiempos, ese miedo que tenía el vecino con la Municipalidad de preguntar por ciertos tramites ya no existe porque justamente una de las improntas del intendente Jorge Jofré fue flexibilizar y ayudarlos. Por eso quiero invitar al vecino a que se acerque a nosotros, que pregunte antes de hacer cualquier tipo de inversión, porque muchas veces invierten en cosas que son innecesarias o se meten en algún tipo de inconveniente”, agregó.

Ventajas

“La primera ventaja es que va a poder tener algún tipo de crédito en el Banco, su aporte de jubilación ya que se debe inscribir en AFIP y Rentas; y también tendrá la tranquilidad que nadie lo va a molestar cuando esté trabajando”, señaló Olmedo.

Finalmente, el mismo fue consultado por cuantos locales comerciales autorizados existen en la actualidad. “Estamos entre 6000 y 7000 locales habilitados, es un número importante, que justamente tiene que ver con esta ampliación que se fue dando en el sector”, cerró.