En junio, salieron más dólares por Energía y viajes

Por mayores pagos de importaciones de energía, una menor comercialización de soja, y mayores egresos por viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta, en junio la cuenta corriente cambiaria fue positiva en apenas U$S 522 millones. Un año atrás, arrojó un superávit de U$S 1.254 millones.

Así surge de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central del mes pasado, antes de la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economia y de las medidas cambiarias que se adoptaron durante el mes de julio.

Según el Informe oficial, “los pagos de importaciones del sector energía totalizaron USD 1.965 millones en el mes, mostrando un incremento interanual de 117% y de 50% con respecto al mes previo, en línea con la estacionalidad de las importaciones del sector”.El mayor aportante de divisas fue el sector “Oleaginosas y cereales” que totalizó ventas de divisas por cobros de exportaciones de bienes a través del mercado de cambios por USD 4.226 millones, registrando un aumento interanual de 2%.

No obstante, el Informe aclara que “la comercialización interna del maíz al mes de junio se ubicó en niveles similares a los observados en las campañas 2020/21 para el maíz. Por su parte, las compras de trigo muestran dinamismo y se ubican por encima de los niveles observados en las campañas previas. En sentido opuesto, la comercialización de la soja continuó retrasada si se la compara con campañas anteriores: los 20 millones de toneladas comercializados hasta el cierre de junio representan un 46% de la cosecha estimada, cuando a la misma fecha de la campaña anterior se había comercializado un 54%, valuada a los precios vigentes, esta diferencia ronda los USD 2.400 millones”.

Por su parte, la cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 896 millones en junio.

Este resultado fue explicado principalmente por los egresos netos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, “Fletes y Seguros” y “Otros servicios” por USD 655 millones, USD 469 millones y USD 14 millones, respectivamente. Estos movimientos fueron compensados parcialmente por ingresos netos por “Servicios empresariales, profesionales y técnicos” por USD 214 millones.

Por otro lado, “ 885 mil personas compraron de forma neta USD 577 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de USD 375 millones, mostrando un aumento de 17% con respecto al mes anterior) y para atesoramiento (con un neto de USD 157 millones por compras de billetes, nivel 21% superior al mes anterior)”.

