En la antesala del primer encuentro del PJ Nacional, se fracturó el peronismo de Jujuy

En la antesala de la primera reunión del Consejo del PJ Nacional, que presidirá Cristina Kirchner en la sede histórica de Matheu 130, el PJ de Jujuy explotó por los aires. En medio de tironeos por la presidencia del partido provincial, la senadora nacional Carolina Moisés decidió que dejará de negociar con el kirchnerismo y presentará una lista propia en las próximas elecciones.

El PJ Jujuy se encuentra intervenido desde el 2023, durante la presidencia de Alberto Fernández. La situación irregular del partido derivó en la decisión del entonces Presidente de poner la sede jujeña bajo la tutela del intendente de Merlo, Gustavo “Tano” Menéndez, y el ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández, actuales interventores del partido.

Moisés, que está en las filas del peronismo federal, consideró que al haber ganado dos internas en los últimos años, y con el radicalismo al mando del gobierno local, le correspondía ser la presidenta del PJ Jujuy. Máximo Kirchner bloqueó ese camino único y puso en cancha a Chaher con la idea de que La Cámpora sea la que quede con el control de la presidencia.

Sin posibilidad de acordar en forma inmediata, los interventores decidieron que la elección se lleve a cabo el 9 de marzo. Entre los primeros días de diciembre del año pasado y febrero de este año, Moises abrió una negociación con Cristina Kirchner, a quien vio en dos oportunidades, con el fin de lograr una lista de unidad y evitar una disputa interna.

La jujeña buscó seguir el mismo camino que CFK le propuso a Ricardo Quintela en la antesala del PJ Nacional. Un acuerdo de unidad y las diferencias afuera de la cancha. Esa propuesta tuvo como ingrediente sustancial la idea de sellar una presidencia rotativa. Que los dos primeros años esté Moises al frente y que los últimos dos sea Chaher la que gobierne.

La propuesta fue rechazada por La Cámpora. El miércoles de la semana pasada los interventores decidieron postergar la elección del PJ jujeño para el 16 de noviembre. El argumento esgrimido fue que iba a existir una superposición de fechas del cronograma electoral provincial con las elecciones partidarias. Entonces, suspender las internas iba a permitir organizar mejor el proceso electoral.

Las elecciones estaban previstas para el 9 de marzo, dos días antes de que venza el plazo para la constitución de alianzas para las elecciones legislativas, que serán el 11 de mayo. “No querían competir y no querían la unidad. Quieren liderar ellos y armar una lista con ex funcionarios de Eduardo Fellner. Ahí no vamos a estar”, sentenciaron cerca de la legisladora.

Además de presentar una lista propia en las elecciones legislativas, lo que generará que el peronismo vaya dividido, Moisés, a través de su frente electoral llamado “Generación Valiente”, realizó una presentación para que la justicia electoral de Jujuy para que intervenga sobre el accionar de los interventores.

“La intervención, al disponer suspensión y consecuente postergación del acto eleccionario, termina por configurar un ejercicio abuso de las atribuciones de la intervención partidaria y la desnaturalización de la medida”, reza uno de los párrafos de la presentación realizada ante la justicia federal, con competencia electoral, de la provincia de Jujuy.