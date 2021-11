En la cena de trabajadores de la salud, Insfrán resaltó que «la pandemia todavía no pasó»

Compartir

Con motivo de celebrarse el Día del Médico el próximo 3 de diciembre, el Gobierno provincial organizó una cena para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que se llevó a cabo en la noche del sábado 27, en las instalaciones del Polideportivo policial “28 de Mayo” en el barrio capitalino San Antonio.

El gobernador de la provincia, el doctor Gildo Insfrán, participó del encuentro y al tomar la palabra remarcó contundente que “la pandemia no pasó todavía” por lo que pidió a todos “seguir cuidándonos”.

Además, recalcó la importancia de la Campaña Provincial de Vacunación contra el COVID-19, al marcar que “con más inmunización, bajamos ostensiblemente la incidencia de esta enfermedad en la población”.

Lo acompañaron el vicegobernador Eber Solís; el jefe de Gabinete de ministros, Antonio Ferreira; los ministros de Desarrollo Humano y de Gobierno, Seguridad, Justicia y Trabajo, Aníbal Gómez y Jorge González, respectivamente; y el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, entre otras autoridades.

En declaraciones recogidas por AGENFOR, el mandatario saludó en primer lugar a todos los trabajadores de “la salud y la vida” en su día, señalando que son “sus compañeros”, porque en esta etapa de más de un año y medio, “con todos los Ministerios y en forma conjunta trabajaron para salvar la vida de los formoseños”.

Se trata de un “inmenso trabajo” en el que “nadie puede pretender ser el gestor absoluto”, sostuvo, ya que también los intendentes, concejales, “hasta las personas que estaban jubiladas que se ofrecieron de voluntarios” participaron en la lucha contra el COVID-19.

Por ello, “quiero rendirles un justo y merecido homenaje a mis compañeros trabajadores de la salud y a todos los que han colaborado para que la salud de Formosa se fortalezca”, enalteció Insfrán, en medio de los aplausos de los presentes.

Añadió asimismo a quienes estuvieron cumpliendo una labor en el Galpón “G” y “C”: “Ese trabajo silencioso, pero efectivo –recordó-; anónimos trabajadores que hacían el seguimiento y control de cada paciente o también en los primeros tiempos de quienes ingresaban a la provincia, cuando todavía podíamos ejercer el derecho como provincia de tener la potestad de la salud pública” situación que “hasta hoy, el poder que tiene que concedernos esta petición ‘está calladito’, porque “la salud pública es jurisdicción y competencia de la provincia”, reafirmó.

Luego, el gobernador aludió al festejo, al marcar que se conmemoraban dos acontecimientos, como el Día nacional de la Enfermería, que fue el 21 de noviembre, y el Día Nacional del Médico, que se festejará en pocos días más, el próximo 3 de diciembre, “entonces, en un solo acto quisimos conmemorarlos”, indicó.

“No cantemos victoria”

A su vez, Insfrán trajo a la memoria que el año pasado, “cuando llegó el día ni siquiera nos acordamos” ya que el trabajo era continúo, “pero valió la pena, porque los resultados están a la vista” elogiando que “la política sanitaria provincial ha sido efectiva” en especial, “el Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19 que se lleva adelante en todo el territorio”.

Sin embargo, advirtió al mismo tiempo que “todavía no estamos en condiciones de cantar victoria, porque en el mundo la pandemia está vivita y coleando”, alertando que “esto no va a pasar hasta que los líderes del mundo no entren en razón en cuanto a declarar como un derecho de la humanidad las patentes de las vacunas para que todos puedan tener acceso a ella”.

De lo contrario, vaticinó que “van a pasar muchos años y vamos a tener que seguir cuidándonos” usando el barbijo y el distanciamiento social.

“Hoy necesitamos la inmunidad de rebaño del planeta, mientras no tengamos el 80% de la humanidad inmunizada, la pandemia va a estar presente”, exhortó enfáticamente.

“Sino observen lo que sucede en el continente africano –agregó-, donde solamente el 5% de su población fue inmunizada, y ahora en el sur de ese continente se descubrió una nueva variante del coronavirus” denominada Omicron.

Debido a ello también “hoy, la Organización Mundial de la Salud está en alerta y duda si con la inmunización que se tiene, es suficiente” atento a por ejemplo, lo que ocurre “en Europa que están en la cuarta ola; Canadá y Estados Unidos, han suspendido los vuelos a África; y hasta Austria está tomando las medidas que en Formosa se tomaron en el 2020 y que nos han dado tan buenos resultados”, continuó.

Sin embargo, Insfrán arremetió refiriéndose a los dirigentes de la oposición, “a quienes presentaban recursos contra nuestras medidas sanitarias, no los escucho hablar ahora”, acusándolos de manejar “muy bien la doble vara” propio del centralismo porteño, en cuanto a “la maldita costumbre de valorar siempre lo de afuera” en cambio, diferenció que “nosotros, los del interior somos argentinos de corazón y latinoamericanos”.

“Vamos a seguir luchando”

Enérgico, el primer mandatario afirmó que “vamos a seguir luchando y peleando para que esta igualdad de posibilidades que pregonamos para los formoseños sea también para los argentinos, para los latinoamericanos y para el universo”.

Por otro lado, reiteró la importancia del Plan Provincial de Vacunación y valoró el trabajo de los vacunadores, “a quien les doy también las gracias por recorrer toda la provincia”.

Por último, en el cierre de su discurso, Insfrán agradeció nuevamente a todos los Distritos Sanitarios de la provincia y efectores de cada uno de ellos por estar presentes, a quienes les dijo: “No olvidemos: la pandemia no pasó, tenemos que seguir cuidándonos” pero recalcando además que “con más inmunización, bajamos ostensiblemente la incidencia de esta enfermedad en la población”.

