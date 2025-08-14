En la EPEP N° 116 Comunidad Recordó el 175° Aniversario del Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín



EL COLORADO. Este jueves se cumplió con las formalidades de un acto para la recordación a la figura del Gral. San Martín, al cumplirse el 175° aniversario del paso a la inmortalidad.

La actividad se cumplió a las 09:00 de la mañana en las instalaciones de la EPEP N°116 “Dr. Luís María Drago” de esta ciudad.

La ceremonia fue presidida por el Intendente Mario Brignole, con las formalidades del caso. En la oportunidad acompañaron la Diputada Provincial, Clara Doroñuc y concejales de esta ciudad. Asistieron también funcionarios del Gabinete del Ejecutivo Comunal, autoridades educativas, delegaciones escolares y representantes de las fuerzas vivas.

Por otra parte, en un momento litúrgico, el Sacerdote de la Parroquia “San Antonio de Padua”, tuvo a su cargo una sencilla ceremonia y se cumplió también con ofrendas florales.