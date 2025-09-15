En la EPES N°81 de El Colorado Brignole y Doroñuc participaron del Seminario del Modelo Formoseño



EL COLORADO. El fin de semana próximo pasado se cumplió en esta comunidad una nueva edición del Seminario del Modelo Formoseño, a cargo del Instituto Pedagógico Provincial, que tiene de Rector, al Profesor Sergio Torres. En la oportunidad estuvieron presentes el Intendente Mario Brignole, la Dip. Prov. Clara Doroñuc y demás funcionarios del municipio local. Contó además con la presencia de funcionarios policiales, que acompañaron la jornada y numerosos docentes, mayormente de esta ciudad, aunque también con el acompañamiento de docentes de localidades vecinas y algunos que llegaron desde puntos distantes de la provincia.

Palabras alusivas

Las primeras palabras en la apertura de la jornada estuvieron a cargo de Torres, del IPP, seguido de otras profesionales de la educación, para luego escucharse a la Dip. Prov. Doroñuc y también al Intendente Brignole.

El mandatario local no buscó frases rimbombantes, sino el valor de una experiencia de vida que la contó emocionado, para ponerla como uno de los tantos casos de personas que lograron cambiar su vida a partir de los estudios. “Yo me crie aquí muy cerca de esta escuela (por calle 9 de Julio) en medio de una familia humilde, de padre policía y separados”. Mientras relataba, parecía revivir los momentos tristes, que se dejaba ver en la emoción de unas lágrimas que le hacían perder la voz. Pero reponiéndose, dijo que decidió encarar el desafío de llegar a una Universidad Pública, de la que egresó como CPN.

Hoy gracias a la educación se convirtió en uno de los Jefes Comunales más importantes en la provincia, que maneja el presupuesto de su comunidad con superávit. Sin dudas, su testimonio alienta a cualquier joven formoseño, a encarar decididamente una carrera que le permita superar barreras.

Temas de la jornada

Entrando a los temas de la jornada, Torres explicó que “este seminario tiene como objetivo, hablar de las políticas públicas del Gobierno de la Provincia, en todas las áreas estratégicas y fundamentalmente en la educación”.

La actividad se viene llevando adelante desde hace 14 años de manera ininterrumpida, abordando diversas temáticas que rondan las políticas públicas del Gobierno de Formosa, pero también en lo referido a aspectos académicos y de investigación, que realizan los profesionales del IPP, dijo a un medio local.

Después, ante una consulta sobre la función del Instituto Polítécnico de Formosa “Dr Marcelo Zorrilla”, dijo que “fue inaugurado en junio como una obra magnífica, totalmente equipada, donde se dictan carreras estratégicas de la producción, la industria y la tecnología, que se encuentra abierta a todos los jóvenes de la provincia y sin costo alguno. Son asistidos en jornada completa, donde todos los gastos corren por cuenta de la Provincia de Formosa. Fundamentalmente, pensando como inversión en nuestros jóvenes hacia el presente y el futuro”.

Aprovechó para fundamentar “cual es la visión política que queremos, donde pensamos que la educación es pública, la salud también lo es y que la inversión es para mejorar la calidad de vida de las personas, habiten donde habiten, que, a diferencia del Gobierno Nacional, considera que la educación debe ser pagada, lo mismo que la salud. Nosotros no estamos de ese lado, sino del lado de la vida, el progreso y el desarrollo de las comunidades”.