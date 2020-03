En la EPET Nº 2 los alumnos del séptimo año producen alcohol en gel

Compartir

En el marco de las pasantías de las prácticas profesionalizantes de la EPET Nº 2, los estudiantes del séptimo año producen alcohol en gel. El coordinador del proyecto, el profesor Rolando Méndez dio detalles de cómo surgió la idea de producir este producto, que hoy es un insumo muy demandando por las personas con motivo de la prevención contra el coronavirus.

Dijo que la iniciativa surgió el año pasado como una necesidad de la parte administrativa de la escuela que no conseguía el alcohol en gel y partir de allí con los alumnos se hicieron pruebas y análisis para comenzar con la producción de alcohol en gel.

“En ese entonces hicimos una pequeña producción de 10 litros de alcohol, pero la intención es hacer una producción mayor para repartir en las escuelas y la comunidad”, sostuvo, aclarando ante la ausencia de los estudiantes en los establecimientos educativos como medida de prevención contra el coronavirus los profesores continúan con la producción del alcohol en gel. Y que la misma “se repartió a los profesores de la escuela”, pero que la intención es “aumentar la producción para también repartir a otros establecimientos e incluso a la comunidad”, consignó Méndez.

Detalló que la práctica profesionalizante del ciclo superior de química se dicta desde el cuarto año hasta el séptimo, y que en esta oportunidad, unos 70 alumnos próximos a egresar realizan la fabricación del alcohol en gel como parte de la pasantía de los futuros técnicos químicos.

Brevemente el docente reseñó cómo se fabrica el alcohol en gel: “Primeramente los estudiantes hacen la medición de todos los insumos según el lote a fabricar, así como los productos químico que se necesitan. La parte más complicada del proceso es cuando se hace la dilución del carbopol, que le la consistencia de gel. Luego se hace mezcla el alcohol y el gel por una parte, y posteriormente se agrega la otra parte de alcohol y agua. Por último se regula el PH para que no sea ácido y no produzca ninguna reacción alérgica a la piel».