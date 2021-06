En la jornada de ayer diagnosticaron 518 casos y 6 muertes por covid en Formosa

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, seis personas fallecieron y 518 fueron diagnosticadas con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos son de cuatro vecinos de Formosa: Carlos de 70 años, Dora de 64 años, Gabriel de 55 años y Orlando de 54 años; una vecina de Laguna Blanca: Gloria de 49 años; y una vecina de Estanislao del Campo: Cristina de 46 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 518 nuevos casos, fueron detectados en personas de entre tres meses a 90 años, en el marco de los 5955 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con un 8,7% de positividad.

Del total, 355 son de Formosa Capital: 150 consultas por síntomas, 109 contactos estrechos, 89 por búsqueda activa, cuatro consultas por egreso y tres controles por internación; 34 a Clorinda: 12 consultas por síntomas, 12 contactos estrechos, siete por búsqueda activa y tres consultas por egreso; 17 a Pirané: seis contactos estrechos, seis consultas por síntomas y cinco por búsqueda activa; 11 a Laguna Naineck: cinco consultas por síntomas, cuatro por búsqueda activa y dos contactos estrechos.

También, 10 diagnóstico fueron en El Colorado: seis contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; ocho en Tatané: seis contactos estrechos y dos consultas por síntomas; ocho en Ibarreta: cinco contactos estrechos y tres consultas por síntomas; ocho en Villa Dos Trece: siete contactos estrechos y una consulta por síntomas; seis en Ingeniero Juárez: cinco contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco en Misión Laishí: cuatro por búsqueda activa y un contacto estrecho; cinco en Laguna Blanca: cuatro contactos estrechos y una consulta por síntomas; cinco en Riacho He Hé: tres contactos estrechos, una consulta por síntomas y una por búsqueda activa.

Por último, cinco casos son de Estanislao del Campo: dos contactos estrechos, dos consultas por síntomas y una consulta por egreso; cinco de El Espinillo: tres contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cuatro contactos estrechos de Misión Tacaaglé y otros cuatro de Laguna Yema; cuatro consultas por síntomas de Fontana; cuatro de Las Lomitas: dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; tres contactos estrechos de Colonia Pastoril; dos contactos estrechos de Palo Santo, dos de Bartolomé de las Casas y dos más de Belgrano; dos búsquedas activas de El Chorro; una consulta por síntomas de Herradura y otra de Villafañe; una búsqueda activa de Güemes, otra de Banco Payagua, otra de Mojón de Fierro y una más de Los Chiriguanos; una consulta por egreso de Siete Palmas; un ingreso desde Buenos Aires y otro desde Salta.

Además, en la jornada de ayer se dio el alta médica a 921 pacientes recuperados que son de Formosa, 689; Laguna Blanca, 42; Clorinda, 29; Riacho He He, 22; Pirané, 20; Tatane, 13; Estanislao del Campo y El Colorado, nueve en cada jurisdicción; Las Lomitas e Ingeniero Juárez, ocho en cada una; Colonia Pastoril, Lote 8, Tres Lagunas y Villa Escolar, seis en cada lugar; Los Chiriguanos y Villafañe, cinco; Laguna Naineck, cuatro en cada uno; El Espinillo, María Cristina, Misión Pozo Yacaré, Palo santo, Pozo del Tigre y General Güemes, tres en cada una; Comandante Fontana, General Belgrano, Ibarreta, General Mansilla, Siete Palmas, Villa Dos Trece y Gran Guardia, dos en cada localidad; y El Potrillo y Herradura, uno en cada uno.

En ese contexto, al 9 de junio en la provincia de Formosa se diagnosticaron 37.910 casos de coronavirus de los cuales 30.289 se recuperaron, 6.975 siguen activos, 611 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se realizaron 616.599 con el 6,15% de positividad acumulada.

