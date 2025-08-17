En la Previa de los Festejos del Día del Niño, se vio en Imágenes el Trabajo Intenso y Organizado

EL COLORADO. Un gran equipo de trabajo mostró el compromiso de colaboradores, funcionarios municipales y hasta la dirigencia más alta, que no se mostraron preocupados a trabajar en el humo del fuego para la cocción del chocolate. El exquisito producto, que tanto celebran los chicos y hasta los más grandes, fue preparado desde tempranas horas de la mañana.

En las redes sociales del Intendente Mario Brignole se pudo ver el trabajo en la previa de los festejos que se van a concretar en la Plaza Central. Otros estuvieron preparando los juguetes para los nenes y nenas.

La organización vence al tiempo, había dicho una vez el líder político y militar argentino, juan Domingo Perón, quien fuera presidente en tres ocasiones. De la misma manera desde el municipio local, entienden la importancia de un plan de trabajo, como en el caso local, para atender a miles de chicos y grandes que serán parte de esta jornada.

No solo el Intendente Brignole fue parte del equipo de trabajo, sino que también la Diputada Clara Doroñuc, fue parte desde temprano, para que todo resulte en una exitosa jornada de festejos para los “bajitos”.

Muchas damas, algunas de las cuales son funcionarias, otras, concejales y otras activistas en distintos barrios, fueron parte del equipo de trabajo. También la cocción del chocolate en un sector del playón municipal. Otras trabajaron en el preparado de los juguetes que serán los premios en los distintos juegos; los globos como parte de la ornamentación, el pan de leche que se distribuirán en distintas cajas para ser entregado junto al chocolate en todos los sectores de la plaza.

Todo está listo para otra inolvidable celebración destinada a los niños de esta ciudad, a la que se sabe que se suman de colonias y pueblos cercanos, aquellos que quieren ser pare de esta mega fiesta.