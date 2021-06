En la previa del Día del Padre, hubo un nuevo aumento en el precio de la carne

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO, entrevistó a al propietario de una carnicería quien informó que en la previa del Día del Padre hubo un muevo aumento a nivel nacional en los productos cárnicos y chacinados. Además el comerciante aseguró que a pesar de que el consumo bajó por los fuertes incrementos en el precio de la carne, para la próxima semana se espera otra suba.

“Tuvimos un pequeño aumento esta semana en los productos cárnicos también en los chacinados; esto nos acarrea varios problemas porque el aumento es a nivel nacional por lo que no hay forma de sostener los precios”, contó.

A su vez indicó que el programa de “Precios Cuidados de Cortes Cárnicos” que tiene acuerdo con algunas carnicerías, “nos quitó muchos clientes, porque no podemos competir con sus precios”.

“Nosotros los carniceros locales no tenemos la carne subsidiadas, entonces lo que compramos a los frigoríficos ya viene con un costo elevado, y a causa de eso tenemos que vender a un precio más alto porque tenemos que pagar impuestos, empleados, etc”, señaló.

Asimismo, sostuvo que “la venta mermo mucho, pero seguimos manteniendo nuestros clientes, y si bien no dejan de consumir, no compran la misma cantidad que antes, se restringen mucho en la compra, por la situación económica”.

“La media res tuvo un incremento de 11, 60 pesos, para nosotros es mucho porque compramos a un frigorífico por media red y tenemos un aumento de casi 1500 pesos, y nos cuesta vender, otra de las carne que aumento mucho fue la pulpa que ahora está 790 pesos”, dijo.

Aseguró que el precio de la carne no deja de subir, “según ya nos comunicaron la semana que viene tenemos un nuevo aumento”.

Sobre la ventas por el Día del Padre señaló que a diferencia de años anteriores en la semana la gente ya compraba una imporatnte cantidad de carne para asado, “pero hoy la gente averigua los precios, recorre las carnicerías, y se encuentra en todos lados con precios altos, porque años anteriores comían con 1000 pesos hoy con eso comen dos personas”.

Compartir

Linkedin Print