En la provincia de Chaco analizan regresar a las canchas en el mes de septiembre

La reunión de delegados provinciales confirmó que no habrá fútbol en las Ligas hasta, al menos, mediados de septiembre. Así, la Liga Chaqueña deberá readaptar sus torneos a sólo tres meses si quiere tener competencia en este 2020.

La Liga Chaqueña de Fútbol tenía fixture armado y todo previsto para comenzar su torneo de Primera “A” el sábado 21 de marzo, pero un día antes el presidente Alberto Fernández decretó la primera cuarentena en todo el país como prevención a la pandemia del coronavirus. Hoy, la cuarentena y los cuidados siguen. Y naturalmente, la pelota está parada.

En la semana hubo una reunión (virtual) armada por el Consejo Federal de AFA en la que participaron todos los delegados provinciales. Al Chaco lo representó el licenciado Raúl Mosqueda, ex presidente liguista, y allí hubo acuerdo en que como mínimo hasta mediados de septiembre no haya fútbol en ninguna Liga del país.

“Cada Liga tiene que decidir qué va a hacer. Yo pienso que, si se vuelve a jugar, que lo veo difícil por nuestra situación, tendría que ser un campeonato corto a una sola rueda, sin descensos y ver si hay algún ascenso desde la Primera B para llegar a 20 equipos en el 2021, pero más de eso no. Y el año que viene empezar el torneo antes. Pero es un pensamiento personal”, dijo Mosqueda a “Entretiempo”. Y añadió: “Lo principal ahora es tratar de conseguir algo para los clubes de aquí hasta fin de año para que puedan subsistir, porque la verdad es que todo está muy complicado en el país, salvo en San Juan y en La Pampa que los clubes de allí sí recibieron ayuda”, explicó Mosqueda.

El Consejo Federal, por ejemplo, ya confirmó que no organizará los torneos Nacionales de Selecciones Sub 15, Femenino y Futsal.

Ante este panorama, el presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, Roberto Acosta, deberá reunirse seguramente en las próximas horas con los dirigentes de los distintos clubes para ver qué postura tomar: si jugar un mini torneo de tres meses desde mediados de septiembre a mediados de diciembre (siempre y cuando las instituciones lo acepten ante los problemas económicos que tienen por tener las instituciones cerradas) o patear la pelota para el 2021.

Así, Central Norte, Don Orione, For Ever, FC Barberán, Def. de Vilelas, CUNE, Estudiantes, Fontana, Juventud, San Martín, Rcia. Central, Dep. Luján, Regional, Güiraldes, San Fernando, Bancarios, Sarmiento y Villa Alvear deberán esperar en la divisional superior.

Lo mismo ocurre con la Primera “B”, que tenía fecha de inicio para el 28 de marzo. Al igual que el torneo Femenino y todas las inferiores, que debieron haber arrancado el 4 de abril. La pandemia frenó todo. Y por ahora, nadie sabe si habrá fútbol liguista en este 2020.