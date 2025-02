En la provincia de Formosa, el ciclo lectivo 2025 iniciará el próximo 5 de marzo

“El calendario escolar estableció que el ciclo lectivo se iniciará el próximo 5 de marzo”, manifestó el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz.

Indicó que “es un año particular porque (al comienzo de clases) lo preceden días feriados y no pasa desapercibido el dato en la Argentina de la intensa ola de altas temperaturas, lo cual primó en varias jurisdicciones para que se tomara esta decisión, de modo que el 5 de marzo regresaremos a las aulas”.

Agregó que “estamos recorriendo el territorio y varias obras educativas” están en condiciones para ser próximamente inauguradas.

En ese sentido, ante la paralización de la obra pública por decisión del Gobierno del presidente Javier Milei, “vamos con un ritmo más lento en esto de realizar inversiones, pero como bien dijo el gobernador Gildo Insfrán no nos vamos a detener. Son varios los establecimientos educativos que están listos para ser puestos a disposición de la comunidad. Están en muy buenas condiciones y esta recorrida se hace todos los años y se toma la decisión de dónde se va a hacer la apertura oficial”.

Asimismo, hizo notar que “en estas horas hemos concluido toda la distribución a las distintas Delegaciones Zonales de los kits escolares”, destacando que “ello habla de la planificación y la organización” que existe, ya que “son muchos los actores que han participado en trabajar unidos, organizados y solidarios”. Todo esto para que en el inicio mismo del ciclo educativo 2025 “nuestros estudiantes y docentes reciban su kit correspondiente en cada uno de los establecimientos escolares”.

Recordó que “el año pasado hemos entregado cerca de 200 mil kits en total”, anticipando que “este año la cifra es similar”.