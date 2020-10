En la provincia hay 15 mil personas que deben presentar el trámite de Fe de Vida

Compartir

Linkedin Print

El titular de la delegación local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Ricardo Oviedo, respondió a las consultas referidas al trámite de Fe de Vida que deben realizar los jubilados y pensionados para percibir su haber correspondiente y aclaró que si bien se postergó la presentación de este trámite hasta el 31 de octubre, “hay cerca de 15 mil jubilados en la provincia de Formosa que deberán cumplir con este requisito obligatoriamente”.

El funcionario nacional explicó que “hay un conjunto de jubilados, que son cerca de 15 mil en nuestra provincia, cuyo último registro de Fe de Vida data de octubre de 2019; otros en noviembre y diciembre del mismo año y también hay quienes lo tramitaron más recientemente en los meses de enero y febrero de 2020. Sin embargo, en todos estos casos no hicieron el registro de Fe de Vida en marzo”.

Recordó que en el mes de marzo se decretó la emergencia sanitaria en el país por la pandemia de coronavirus. “La cuarentena comenzó a regir el 20, con lo cual todas aquellas personas que no realizaron el trámite ese mes, necesariamente le van a pedir que lo hagan, por una normativa que tienen las entidades bancarias lógicamente en convenio con la ANSES”, aclaró el ingeniero Oviedo.

Por este motivo “a ese grupo de personas no le cabe la excepción” que está vigente hasta el 31 de octubre. Es decir, en otras palabras, si la última Fe de Vida fue antes de marzo “sí o sí” deberán cumplir con ese requisito para poder reactivar el pago del haber jubilatorio o la pensión según corresponda.

Aplicación del

Banco de Formosa

El responsable de la UDAI Formosa precisó que el Banco de Formosa puso a disposición de los jubilados una aplicación o APP con la que se puede realizar el trámite de Fe de Vida, evitando así que deban trasladarse hasta la ANSES o incluso al mismo banco para cumplir con esa gestión.

En este sentido, Oviedo explicó que “para ingresar a la aplicación especial de la entidad bancaria lo pueden hacer a través de un celular o computadora” y registrar allí la Fe de Vida las personas.

Se trata de tres pasos “muy sencillos” que cualquier persona lo puede hacer, e incluso si hay situaciones en que el jubilado no posee un celular, también lo puede gestionar con el de otra persona.

La aplicación solicita los datos del beneficiario (nombre y apellido, DNI y Cuil), luego que escanee su Documento y el tercer paso es tomarse una fotografía del rosto con el celular, para luego solicitar la validación, y así queda registrado la Fe de Vida.

Se prorrogó el pago de

las cuotas de los créditos

En otro orden, la Anses informó que extendió la suspensión del pago de las cuotas de los Créditos Anses hasta el 30 de noviembre, en el marco de la Resolución 10/2020 publicado ayer en el Boletín Oficial.

Con esta medida queda incluido el próximo mes en el período de gracia ya otorgado -de enero hasta octubre-, lo que hace un total de once meses de prórroga.

Además, la medida establece que en los créditos otorgados a titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), la suspensión de cuotas dependerá de que el menor por el cual se percibe la prestación no alcance durante ese lapso los 18 años, salvo en el caso de personas con discapacidad.

A su vez, se exceptúa del límite de edad máxima a la fecha de finalización del pago de los préstamos a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC) por Vejez, Invalidez y Madres de más de Siete Hijos, y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).