HCD capitalino: el PJ se quedó con los tres cargos principales y hubo polémica

Compartir

Linkedin Print

El Honorable Concejo Deliberante capitalino sesionó en el día de ayer para elegir los cargos de Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo del cuerpo legislativo comunal, tras las elecciones pasadas y el Partido Justicialista se quedó con los tres cargos, generando polémica entre los concejales de la oposición.

Los cargos se distribuyeron de la siguiente forma, el concejal Darío Di Martino (PJ) asume la Presidencia y los concejales Hugo García (PJ) y Maria Argañaraz (PJ) las Vicepresidencias primera y segunda respectivamente.

Tras lo sucedido, el Grupo de Medios TVO habló con el concejal Diego Herrera de Juntos por el Cambio, quien se mostró molesto. «Es lo mismo de siempre. Ellos siempre nos dicen que ganen y después reclamen, pero es verso, porque nosotros ganamos; esta es la forma que tienen de manejarse y de cualquier manera hacen valer su mayoría automática. Nosotros vamos a seguir trabajando, que tengamos o no cargos no nos va a obstaculizar a para seguir presentando los proyectos y seguir haciendo los reclamos de la gente», aseveró.

El edil consideró que lo ocurrido en el recinto no los va a limitar en su función representativa y señaló que «vamos a seguir porque este es el compromiso que hemos tomado con los ciudadanos, el compromiso de las propuestas que hemos hecho, así que no nos detiene para nada, al contrario, nos da más fuerza todavía».

«Desconozco si la vicepresidencia primera es por una cuestión estrictamente política o involucra algo más como cupos o manejo de fondos ya que nunca la tuvimos, siempre fue la vicepresidencia segunda la que no genera cambios absolutamente en nada, ni como cupo ni nada por el estilo, pero nuestro fundamento no va por una cuestión de cupo ni por una cuestión económica, va por una cuestión de que nosotros ganamos las elecciones el año pasado», aseveró.

Para Herrera, con los resultados obtenidos en las elecciones pasadas, corresponde que tenga la Vicepresidencia Primera ya que «eso es lo que suele pasar en la gran cantidad de legislaturas tanto provinciales como municipales que hay en otras provincias; la Municipalidad y el Concejo Deliberante tendría que reconocer la voluntad del vecino. Siempre ellos nos decían ‘ganen y después reclamen’, ahora ganamos y reclamamos, pero de cualquier manera hacen lo que quieren».

Por su parte, el edil del PJ Marcelo Sosa dijo que «acabamos de terminar la sesión preparatoria, ratificamos las votaciones y la elección del cuerpo como lo hicimos en el mes de diciembre».

«Ratificamos al concejal Darío Di Martino como Presidente del Cuerpo, Hugo García como Vicepresidente Primero y a la concejal María Argañaraz como Vicepresidente Segunda; el acuerdo ya lo habíamos hecho en diciembre que es donde corresponde y donde se realizan las elecciones porque es donde ingresan los nuevos concejales», dejó en claro el mismo.

Cuando se le preguntó por el reclamo de los concejales de la oposición quienes insistieron en que el cargo de la Vicepresidencia Segunda del Cuerpo debía ser ocupado por uno de ellos, Sosa recordó que en las elecciones de autoridades de diciembre pasado desde el oficialismo «también le habíamos dado la posibilidad de pertenecer al cuerpo a la oposición ofreciéndole la vicepresidencia segunda la cual no quisieron, ahora nosotros lo que hicimos fue ratificar la elección de ese 10 de diciembre y quedó conformado el cuerpo».

Respecto del interés por ocupar los tres cargos desde el oficialismo, el edil manifestó que «las elecciones son netamente políticas, no hay ningún cupo, no hay nada administrativo, ni mayor porcentaje».

«Cuando ingresaron los nuevos concejales les ofrecimos la presidencia segunda, ellos la rechazaron y hoy vinieron con esa postura y nosotros lo único que hicimos, como corresponde, fue ratificar las elecciones del mes de diciembre», cerró diciendo.

Compartir

Linkedin Print