“En la televisión hay gente que se regocija porque no vuelve el ‘Bailando'”

La crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus es una realidad de la que los artistas no están exentos. Y Flavio Mendoza fue uno de los primeros en expresar su desesperación por el hecho de haber tenido que interrumpir las funciones del Circo del Ánima y de la obra de teatro Un estreno o un velorio, dos emprendimientos de los que depende mucha gente. Pero, ahora, al coreógrafo se le sumó otra mala noticia, ya que esta semana se supo que Marcelo Tinelli regresará a la pantalla de El Trece con ShowMatch, pero no con el Bailando.

“Me llamaron para decirme que Tinelli iba a empezar con otro programa, porque íbamos a empezar a ver que decían ‘vuelve Marcelo, vuelve Marcelo”, y todos los que trabajamos ahí nos íbamos a ilusionar”, contó Flavio en diálogo con el programa Esto no es Hollywood, conducido por Fernanda Iglesias en Radio del Plata.

El coreógrafo aseguró que la producción fue “súper atenta” con todos sus compañeros. Pero que les confirmó que por el momento no iban a tener trabajo. “Nos llamó a todos y nos dijo que por ahora iban a empezar con un programa que va a hacer Marcelo con los humoristas”, explicó.

Enseguida, Mendoza hizo referencia a la manera en que se visualizó este tema en los distintos programas de televisión. “Hay una realidad que hoy no se está viendo. Yo, gracias a Dios, he podido hacer una carrera que me dio otra forma de vida, pero hay otra gente que no tiene para comer, literalmente. Es el momento en el que hay que ser más solidarios. Por eso, no comparto con la gente que se regocija porque el Bailando no vuelva”, señaló Flavio, quién hasta el año pasado ocupaba una silla en el BAR junto a Aníbal Pachano y Laura Fidalgo.

En ese sentido, el coreógrafo no dudó en mostrar su enojo diciendo: “Me parece que hay mucho pelotudo en la televisión, que está sentado en un programa donde cobra un sueldo y no se da cuenta de que hay gente que se está cagando de hambre de verdad. Me da por las pelotas y me parecen tan de cuarta”.

Sin embargo, Flavio no quiso precisar a quiénes se refería puntualmente: “La televisión está llena de pelotudos. Son muchísimos. Y el que me molesta es el mala leche. No el que da información de lo que está pasando. Porque acá me parece que está la envidia a Marcelo Tinelli. Muchos quieren ser Marcelo Tinelli, pero no le llegan ni a los talones.”

En relación a su situación personal, Flavio confesó: “Tengo problemas económicos porque depende mucha gente de mí y tengo que pagar muchas cosas… Puse en venta un departamento porque tengo deudas. Con el circo me metí en una deuda muy grande, en dólares. Entonces le dije a mi hermana que no iba a poder dormir tranquilo y que había que vender el departamento para pagarla. Y lo vendimos. Le dimos una parte a un amigo para que se compre un auto y otra parte la usé para tapar agujeros”.

Resignado, el coreógrafo dijo él por lo menos tuvo eso para vender, pero que “hay gente que no tiene para comer”. Y volvió a la carga contra los que se refieren a estos temas en televisión. “Cuando te sentás a hablar tan holgadamente porque a vos te siguen dando el sueldito, me parecés un pobre tipo”, señaló.

Finalmente, Flavio se sinceró con respecto a cómo ve el futuro.“¿Viste que nos decían que esto nos va a mejorar como personas? ¡¿Qué?! Nos están demostrando que no están actuando como mejores personas. Si te puedo empujar, te empujo. Eso es lo que siento que pasa, no siento una solidaridad desde los medios. Siempre la noticia es la negativa. Yo me imagino a toda la gente grande que está encerrada en su casa y solamente ve televisión. Deben estar al punto del infarto. No los va a matar el coronavirus, los van a matar las malas noticias todo el tiempo. A mí parece que hay que ponerle buena onda y me parece que el Bailando era una buena forma de hacerlo. Cagarte de risa y pelearnos entre nosotros para que la gente diga: ‘Mirá estos boludos como se pelean’”, concluyó.