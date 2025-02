En la última semana el Banco Central compró USD 500 millones en el mercado de cambios

En una rueda de contado con un volumen sostenido, en los USD 436,7 millones, el Banco Central se alzó este viernes con compras por USD 120 millones, el 27,5% del total en oferta.

A lo largo de la semana -con modestas ventas el lunes y compras en el resto de las sesiones operativas- la entidad se alzó con USD 506 millones por su intervención cambiaria en el spot. El Central acumula en febrero un saldo positivo de USD 1.368 millones, en el séptimo mes consecutivo con cifras a favor por su intervención.

No obstante, las reservas internacionales cedieron en USD 84 millones este viernes debido a pagos varios de deuda por unos USD 75 millones, según indicaron a Infobae fuentes del BCRA. En los USD 28.469 millones, estos activos totalizaron una pérdida de USD 329 millones desde los USD 28.798 millones del viernes 14.

Desde que Javier Milei llegó al Gobierno, las compras netas ejecutadas por el Banco Central en la plaza de contado ascienden a unos 24.535 millones de dólares. Asimismo, las reservas brutas marcaron en el mismo plazo un ascenso de USD 7.261 millones o un 34,2%, desde los USD 21.208 millones del 7 de diciembre de 2023.

“Otro foco de atención será el mercado cambiario, más concretamente el ‘contado con liquidación’, mercado en el que, a juzgar por los volúmenes operados en bonos, continuaría habiendo intervención oficial en las cotizaciones”, comentó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“¿Por qué aunque compra dólares no aumenta el stock de reservas BCRA? Porque las compras son insuficientes para abastecer la demanda de divisas para pago de deuda e intervención en contado con liquidación/MEP -adicional a la oferta del blend-. Esto ocurre a pesar de la suba de encajes, REPO y mejora del oro», precisó Aurum Valores.

“A nivel global, el dólar se fortaleció, mientras que la política monetaria de la Reserva Federal y el cambio de administración en Estados Unidos generan expectativas para 2025. Factores como tensiones geopolíticas, el desempeño de China y la evolución del consumo serán claves para determinar el rumbo de la economía mundial”, indicaron los analistas de TSA Bursátil.

El BCRA eliminó restricciones que impedían a las entidades financieras prestar fondos en dólares que hubieran conseguido mediante colocaciones en el exterior.

Max Capital explicó que “el Banco Central cambió la normativa sobre los préstamos bancarios en dólares, hasta ahora permitidos solo para empresas con ingresos en esa moneda, principalmente exportadores. La nueva regulación permite a los bancos usar libremente fondeo en dólaresU que no provenga de depósitos en la misma moneda, es decir, financiamiento obtenido por emisiones de deuda o fuentes externas”.

“La medida permitirá aumentar la intermediación en dólares, especialmente para empresas con cierto resguardo pero que no califiquen como generadoras directas de ingresos en dólares”, apuntó Max Capital.

“Ahora los bancos podrán prestarle dólares a cualquier cliente (persona física y/o jurídica) sin importar si es exportador o no siempre y cuando los fondos provengan del exterior”, informó Portfolio Personal Inversiones.

“El BCRA busca ampliar la capacidad prestable en dólares del sistema financiero local sin incrementar el riesgo sistémico a través de que los bancos puedan prestar dólares obtenidos por fuera de la ‘pecera del blanqueo’”, señaló.

Según los últimos datos del BCRA, el 18 de febrero, los depósitos en dólares cayeron USD 74 millones. Desde el 15 de agosto, se incrementaron USD 11.809 millones, dejando los depósitos del sector privado en moneda extranjera en un total de 30.477 millones de dólares.

En la primera etapa del blanqueo ingresaron al sistema unos 22.000 millones de dólares.