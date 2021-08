“En las recorridas la gente nos recibe muy bien, estoy sorprendida por esta bocanada de aire fresco”

Compartir

Emilia Maciel, precandidata a diputada nacional, segunda en la lista que encabeza Fernando Carbajal por el frente “Juntos por una Formosa Libre”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la “buena recepción de la gente” que tienen en las recorridas que realizan por el interior provincial en la previa de las PASO que se celebran el 12 de septiembre.

“Fuimos hasta el extremo oeste bajando por diferentes lugares del interior, es volver a los lugares a los que cada tanto he ido, conozco a muchas personas en la zona, gente que de alguna manera me dio una mano o es cliente, de alguna forma me relacioné con ellos por la profesión o por mi familia, la recepción en general es muy buena, muy positiva, esta posibilidad de ver dos candidatos nuevos que tiene la gente, de conocer a Fernando Carbajal también es esperanzador, la gente nos recibe muy bien, estoy sorprendida por esta bocana de aire fresco que uno siente”, destacó.

Asimismo aseguró que “hasta ahora no hemos tenido ningún inconveniente con la gente”, teniendo en cuenta que hay comunidades donde el gobierno provincial tiene fuerte injerencia. “Nunca viví una situación incómoda, sé que hay hechos pero no nos pasó siendo que íbamos con un grupo de amigos que siempre trabajan en la zona con Fernando y gente nueva también, no tuvimos ningún inconveniente, había cortes en algunos lugares donde pasamos sin problemas alguno, realmente no tuvimos problemas, salvo el control permanente y vigilancia constante de parte de la Policía de la provincia, eso siempre lo viví y para mí no es novedad lo que hacen del control policiaco de aquel que piensa distinto”, lamentó.

Maciel también dejó espacio para criticar la foto del vicegobernador Eber Solís, rodeado de niños en una escuela del oeste, muchos de ellos descalzos. “Esa foto es el mínimo reflejo de la realidad de la zona que tiene las riquezas más importantes de la provincia, el tesoro negro que llamamos que es el petróleo, claramente las regalías del petróleo no se ven en la zona, salvo cuestiones de cáscara que yo le digo que son edificios de techos azules vacíos donde la gente no ha evolucionado ni ha crecido en su persona, el nivel de educación es muy bajo, la falta de trabajo es casi nula y este estado de decadencia y pobreza constante que a medida que pasa el tiempo la situación empeora, y más aún se acrecentó con la pandemia, son lugares donde les han cortado provisioies, la posibilidad de salir a buscar su sueldo,a buscar comida, los han encerrado, reprimido, dejado encerrados en escuelas sin la posibilidad de tener un comedor escolar, sin clases, el gobernador utilizó un espacio que es institucional como funcionario, ha ido a las escuelas, un padre manda un niño a la escuela para que se eduque, no para que venga un funcionario a la escuela, le saque una foto y encima muestre el estado de necesidad, de abandono que tiene su hijo y ese estado se ve en los 30 años de gobierno del gobernador, es como una falta de empatía y de conocimiento de los derechos superiores del niño”.

“Yo tengo una política bastante particular con el tema de los niños porque me crié con criollos originarios, fui a una escuela muy humilde y no me gustaría ver a familiares, amigos en un post de campaña donde se muestre tu necesidad, tu vulnerabilidad”, acotó.

Para finalizar contó cómo seguirán con las recorridas el tiempo que resta hasta las PASO. “Vamos a tratar de estar en todos los espacios donde la gente nos pida que vayamos, nosotros hicimos la recorrida en el oeste porque es mi lugar y siento siempre esa necesidad de que nos conozca la gente del oeste y también el doctor Carbajal estuvo recorriendo la zona norte, sur, esto se va a repetir en algunos lugares que ya se visitaron, también en la capital donde se están recorriendo los barrios, no siempre se expone todo lo que se hace para cuidar a la gente que tiene mucho miedo, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que publica y lo que pone porque la gente tiene miedo de que por el simple acto de escuchar a un candidato de la oposición se quede sin trabajo, esa es la realidad de Formosa”, finalizó.

