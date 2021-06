En las últimas 24 horas se registraron 328 casos de Covid-19 y fallecieron 11 personas

Compartir

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, 11 comprovincianos fallecieron y 328 fueron diagnosticados con coronavirus en toda la provincia.

Los decesos fueron de ocho vecinos de Formosa: María de 77 años, Atilano de 76 años, Silvia de 65 años, Leandro de 54 años, Juan de 50 años, Lilians de 53 años, Víctor de 48 años y Carlos de 44 años; un vecino de Clorinda: Santos de 68 años; un vecino de Riacho He He: Luis de 51 años; y una vecina de Misión Laishí: Miriam de 50 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto a los 328 nuevos casos, fueron detectados en personas de entre tres a 82 años, en el marco de los 3363 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 9,8% de positividad.

Del total, 217 son de Formosa Capital: 89 consultas por síntomas, 85 contactos estrechos, 40 por búsqueda activa, dos controles por internación y una consulta por egreso; 16 de Riacho He He: 13 contactos estrechos, dos consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; 16 de Laguna Yema: 12 contactos estrechos y cuatro consultas por síntomas; 13 a Pirané: seis consultas por síntomas, cinco contactos estrechos y dos por búsqueda activa; 10 de Laguna Blanca: cinco consultas por síntomas, cuatro por búsqueda activa y un contacto estrecho.

También, nueve casos fueron diagnosticados en Villa Dos Trece: seis contactos estrechos y tres consultas por síntomas; siete en Ingeniero Juárez: cinco contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cinco en Las Lomitas: cuatro por búsqueda activa y una consulta por síntomas; cinco en Misión Tacaaglé: cuatro contactos estrechos y uno por búsqueda activa; cinco contactos estrechos en Los Chiriguanos; tres en Clorinda: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres contactos estrechos en Villafañe.

Por último, dos búsquedas activas corresponden a Laguna Naineck y dos más a General Mansilla; dos contactos estrechos a La Primavera, dos consultas por síntomas a Fontana; dos casos a Estanislao del Campo: un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; dos búsquedas activas a Bartolomé de las Casas; una consulta por síntomas a Pozo del Mortero, otra a Ibarreta y una más a Tres Lagunas; un contacto estrecho a Misión Laishí; una búsqueda activa a Mojón de Fierro; un ingreso desde Buenos Aires y otro desde Chaco.

Además, ayer se dio de alta médica a 756 pacientes recuperados que son, de Formosa, 567; Clorinda, 49; Misión Laishí, 25; Pirané, 14; Ingeniero Juárez, 12; El Espinillo, 11; Estanislao del Campo, 10; Laguna Yema, nueve; Las Lomitas y El Colorado, ocho en cada una; Ibarreta, seis; Colonia Pastoril, General Belgrano, Villafañe y Mojón de Fierro, cinco en cada localidad; Comandante Fontana y Laguna Naineck, tres en cada una; Herradura, Tres Lagunas y General Güemes, dos en cada una; y El Chorro, Misión Tacaaglé, San Martin II, Villa Dos Trece y Villa Escolar, uno en cada jurisdicción.

En ese contexto, al día de la fecha, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 40.286 casos de coronavirus, de los cuales 34.057 se recuperaron, 5.517 están activos, 677 fallecieron, 35 egresaron de la provincia y se llevaron a cabo 640.833 test con el 6,29% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas la Policía de la provincia registró el ingreso al territorio de 453 camiones de carga, 89 vehículos y 177 personas; controló en la vía pública a 25.155 personas y 3.961 vehículo; labró actas de infracción a 16 vehículos y 326 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; intervino cuatro fiestas privadas y detectó dos violaciones de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho.

Campaña

de vacunación

Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, el Consejo reiteró que, el domingo pasado, recibieron la vacuna las personas que integran las clases 1961 a 1976 residentes en las localidades de Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayen, Los Chiriguanos y El Simbolar; así como los residentes de las localidades de Ing. Juárez, Las Cañitas y Misión Pozo Yacaré de las clases 1961 a 2003, tarea que continuó en estas últimas localidades durante la jornada de ayer.

Asimismo, ayer fueron inmunizados con la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM todos los residentes de la ciudad de Formosa que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 21 días o más.

Finalmente, el organismo recordó que hoy estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna SINOPHARM todos los residentes de la ciudad de Clorinda que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 21 días o más.

Más de 40 mil

casos detectados

Por último, el Consejo sostuvo que este lunes se superaron los 40 mil casos de COVID-19 detectados en la provincia desde el inicio de la pandemia.

A su vez se remarcó que, cuando se iniciaron los actuales brotes de contagios a inicios de marzo de este año, había en la provincia menos de 1500 casos detectados, es decir que en poco más de tres meses los contagios se multiplicaron por 27 y se esparcieron por toda la geografía provincial.

Estos datos sanitarios objetivos e innegables indican que la capacidad de daño que tiene en virus depende en gran medida de la conducta como individuos y como comunidad de cada persona.

Así como el negacionismo y la irresponsabilidad favorecieron un aumento exponencial de los contagios, también la conducta responsable de toda la comunidad formoseña cumpliendo las medidas implementadas está logrando la disminución de los mismos, tal como se advirtió en las últimas semanas.

“Este gran esfuerzo colectivo es acompañado por una campaña de vacunación que avanza aceleradamente en toda la provincia. Cada dosis aplicada es un acto de cuidado, amor y esperanza”, manifestó el Consejo.

Y concluyó: “perseverando en este esfuerzo colectivo y trabajo mancomunado, estamos más cerca de dejar atrás los peores momentos de la pandemia”.

