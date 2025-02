En lo que va del año, Bomberos sofocó 452 incendios en diferentes puntos de la provincia

Desde el inicio del año hasta ahora, los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia de Formosa tomaron intervención en 452 incendios y en todos los casos evitaron que la propagación del fuego afectara sectores poblados.

Según los relevamientos de distintos organismos, hasta el momento las quemas afectaron unas 1.200 hectáreas

El jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía, Comisario Mayor Ramón Sergio Almirón, comentó que la superficie afectada por los incendios supera las 1.200 hectáreas desde enero hasta el 12 de febrero.

Almirón aclaró que estos datos corresponden a las intervenciones que realizaron los efectivos especializados a su cargo; sin que se registrara mortandad de animales domésticos y silvestres hasta el momento.

Remarcó que el Cuerpo de Bomberos de la Policía de la provincia tiene 12 cuarteles distribuidos a lo largo de la geografía provincial, con recursos humanos y logísticos preparados, con capacitaciones permanentes para enfrentar los incendios.

“Contamos con personal altamente capacitado y todos los elementos de seguridad, incluidas las autobombas y el hidroelevador. Del total de cuarteles, cuatro tienen base en la ciudad y el resto en Clorinda, Laguna Blanca, General Belgrano, Pirané, El Colorado, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Palmar Largo”, detalló.

“En Laguna Oca no hubo

mortandad de animales”

Por otra parte, Almirón aseguró que según el relevamiento de diferentes organismos provinciales no hay registro de animales silvestres o domésticos muertos por incendios durante este 2025.

“En Laguna Oca no hubo mortandad de animales”, indicó en relación al incendio que se originó este último martes 11, que afectó unas 70 hectáreas y demandó el intenso trabajo de los efectivos de la Unidad Especial Policía Ecológica (UEPE) y el Cuerpo de Bomberos.

La rápida actuación impidió que la situación pase a mayores en la reserva de biosfera que comenzó en el sector denominado Paso Malo, detrás de una quinta y la Laguna García, donde se intensificó el trabajo con línea devanadera, mochilas de agua y palmetas.

“Quiero resaltar el trabajo conjunto entre Bomberos y la Unidad Especial de Policía Ecológica y otros organismos como el director del Plan Provincial del Manejo de Fuego, Comisario General (R) Héctor Machado; las autoridades de Recursos Naturales de la provincia, la Unidad Central de Administración de Programas (U.C.A.P) y la Dirección del Registro, Control y Fiscalización Provincial. Según el relevamiento de daños realizados, que incluyó un drone, no hubo mortandad de animales silvestres. De acuerdo a la evaluación en terreno, no tenemos registro”, agregó.

A todo esto, indicó que la mayoría de estos incendios ocurren por negligencia humana y se ve favorecida por una situación de sequía, con pastizales secos y la acción del viento.

“Sigue la mala costumbre de quemar predios como sistema de limpieza con la utilización del fuego y no se tiene en cuesta el clima, el estado de vegetal”, concluyó.