«En los próximos días» habrá novedades sobre Ganancias

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, adelantó este jueves que «en los próximos días» habrá novedades sobre la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, luego de darse a conocer una carta con un pedido en ese sentido que Sergio Massa, le envió al ministro de Economía, Martín Guzmán.

Cerruti señaló que Massa y Guzmán «han conversado en los últimos días» al respecto y que ayer el legislador «insistió con el tema y efectivamente (la adecuación del piso) va a suceder en los próximos días».

La portavoz criticó la postura de la oposición al señalar que «otros hicieron campañas para terminar con el impuesto y en cuatro años de gobierno no hicieron nada», pero que la actual administración del presidente Alberto Fernández «se comprometió a subir» el mínimo no imponible de la denominada cuarta categoría «y cumplió».

Massa reiteró su solicitud de actualización de manera inmediata del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, luego una evaluación realizada por los equipos técnicos de la Cámara de Diputados, del que se desprende que «los trabajadores y jubilados alcanzados por el Impuestos a las Ganancias se han incrementado sustancialmente en estos últimos dos meses».Al respecto, indicó que en febrero la cantidad de trabajadores y jubilados alcanzados por el tributo era de 742.964 y que en abril se había elevado a 847.878, con un 14% de incremento en dos meses.

