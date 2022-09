En los últimos 15 días aumentaron de nuevo los cortes cárnicos y también el cerdo y el pollo

Compartir

Linkedin Print

La suba en los productos cárnicos tuvo un fuerte incremento en las últimas dos semanas, la carne vacuna aumentó en dos oportunidades y lo siguió el cerdo, el pollo y el huevo. «Tuvimos un aumento de entre el 10% y el 15%», manifestó un carnicero al Grupo de Medios TVO.

«En estas últimas dos semanas que pasaron tuvimos un aumento de entre el 10% y el 15%. La carne fue subiendo de 10 a 15 pesos por kilo de medias res, pero subió 20 pesos por kilo en lo que va de estas dos semanas en las que estamos trabajando», agregó el comerciante.

Los incrementos fueron mayores en estos últimos quince días de los que se venían dando con anterioridad en los cortes vacunos en general de mayor demanda en la media res y en las costillas.

«En los cortes, la costilla más o menos se mantuvo en, la costilla que recibimos nosotros la tenemos desde 750 pesos y 780 pesos la de novillo; después tenés la más económica a 680 pesos el kilo que es la de vaca. La faldita de novillo económica está entre 500 pesos y 590 pesos y los cortes que tenemos, especial y osobuco, están a un precio accesible de 650 pesos y 700 pesos», precisó el carnicero.

Pese a los incrementos y como es habitual, las carnicerías de barrio tratan de absorber los precios para mantener un flujo de ventas y clientes. Para ello incluso mantienen precios de cortes como el puchero, a 250 pesos el kilo, para que «la gente tenga algo económico también».

Pero la seguidilla de aumentos en productos cárnicos no sólo se dio en la carne vacuna, también impactó en el cerdo y el pollo y sus derivados como el huevo.

«En la semana que pasó, aumentaron el cerdo y también el pollo. Subió todo, el huevo también, el maple está ahora a 650 pesos y estaba 550 pesos, varía igual que el pollo que subió 200 pesos por cajón», indicó en este sentido.

El efecto inmediato de estas subas se da en las compras de los clientes. En reiteradas ocasiones los carniceros barriales advirtieron que las ventas son en menor volumen, por un monto específico de plata y de preferencia en cortes más económicos.

«Nosotros por ahí ajustamos un poco los precios porque no queremos aumentar tanto, el chorizo por ejemplo lo tenemos a 750 pesos. A nosotros los proveedores nos dicen que es por el tema del combustible y del transporte que se complica un poco todo. Ojalá que no siga subiendo porque o sino no sabemos donde va a ir a parar todo», completo al respecto el carnicero.

Compartir

Linkedin Print