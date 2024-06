En mayo, una «familia tipo» necesitó $800 mil para no caer en la pobreza

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) Formosa brindó su informe de relevamiento de precios correspondiente al mes de mayo donde indicó señaló que para no ser pobre una «familia tipo» formoseña debía ganar $824. 000 y $371.000 para no caer en la indigencia.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Marcela Molina, titular del organismo en nuestra provincia, señaló que “durante el mes anterior la Canasta Básica Total que cubre alimentos, más los servicios mínimos y básicos superó los $824. 000 para una ‘familia tipo’, es decir, integrada por dos adultos y dos menores: en tanto la Canasta Básica de Alimentos superó los $371.000 que allí solo se cubre lo que es alimentación”.

Consultada por los lugares en donde realizan los relevamientos respondió que si bien la mayoría de los comercios corresponden a la ciudad de Formosa, también relevan en Clorinda y El Colorado. «En esas dos localidades tenemos compañeros que nos comparten datos y por supuesto vamos comparando las realidades», agregó.

Por otro lado, al referirse a la evolución del valor de la Canasta Básica Total respecto a igual mes del año pasado señaló que «en mayo de 2023 nuestra CBT era de $239.000, es decir que en un año se superó los 240% de subas».

Finalmente Molina, asintió que «lastimosamente los porcentajes de aumentos no se comparan ni tienen nada que ver con los pequeños aumentos que podemos tener de sueldos, ese gran porcentaje que falta se ve reflejado en nuestra mala alimentación» y que «está claro que lo que el año pasado se consumía hoy ya no».