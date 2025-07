En medio de fuerte interna gremial, investigan a Luis Barrionuevo por un fraude millonario

La fuerte disputa entre Luis Barrionuevo y su ex cuñado Dante Camaño en la interna del sindicato gastronómico sumó esta semana un nuevo capítulo. Así, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que en un mes atrás dejó sin efecto la invalidez de las elecciones de la seccional porteña del gremio, en las que se había impuesto Camaño y que había pedido Barrionuevo avanzando en la intervención de la delegación, escaló ahora con un enfrentamiento por los millonarios fondos que recauda el gremio a partir de los aportes de los afiliados.

Camaño, que recuperó la administración de la seccional del gremio por decisión de otras instancias judiciales y una resolución de las autoridades laborales del gobierno de Javier Milei, denunció ahora penalmente a Barrionuevo por administración fraudulenta y asociación ilícita a raíz del vaciamiento de las cuentas bancarias de la delegación. Detectaron faltantes de más de 40 millones de dólares durante el período en que la seccional estuvo administrada por un interventor designado por el líder gastronómico.

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional N° 40, a cargo de la jueza Paula González, y el fiscal Carlos Vasser, que puso en marcha la investigación para determinar la responsabilidad de Barrionuevo en el supuesto desvío de fondos de la seccional y el vaciamiento de las cuentas destinadas a la recaudación proveniente del pago de cuotas sindicales y solidarias de los afiliados y deudas de aportes del sector patronal. Clarín consultó al líder gastronómico sobre la acusación en su contra, pero no obtuvo respuesta.

Según la denuncia, durante el período de la intervención de la seccional (2021-2025), ejercida por el dirigente Norberto Latorre en representación de la conducción nacional del gremio, la recaudación promedio alcanzó a USD 12 millones anuales, recaudando una suma de USD 40 millones durante todo el período. Sin embargo, no se informaron rendiciones de gastos por esos recursos y solo se contabilizaron más de 300 transferencias realizadas desde las cuentas de la seccional a las de la organización sindical nacional (UTHGRA) sin justificativo.

«Los nombrados (en referencia a Barrionuevo y el interventor Latorre) se habrían aprovechado de la confianza depositada en su persona y habrían incumplido los deberes relativos a la administración de los fondos que emanan de los Estatutos que rigen las funciones que desempeñan y/o aquellos para los que fueron designados, ya que mediante utilización de recursos en su propio beneficio o de terceros, habrían desviado materialmente los mismos para obtener beneficios espurios», señala la denuncia.

Además, adjunta un listado que contiene las millonarias transferencias realizadas por la intervención durante el período hacia las cuentas de la UTHGRA: 164 efectuadas durante 2023, 146 en el transcurso de 2024 y 11 más durante 2025. «El 90% de los ingresos de la seccional CABA fue distraído hacia cuentas de la Unión o directamente recaudado en cuentas bancarias ajenas a la de esta seccional, por lo que resulta evidente que dicha recaudación millonaria fue utilizada para fines absolutamente ajenos a los dictados estatutariamente», remarca la acusación, y agrega que «en virtud de ese accionar, las actividades sindicales y sociales se encuentran en serio peligro de discontinuación».

La nueva denuncia suma así otro capítulo en la pelea por el control de la seccional porteña de gastronómicos que comenzó en 2021 cuando se realizaron las elecciones por la renovación de autoridades de la delegación, la más importante del gremio.

Camaño se presentó por su reelección al frente de la lista Gris, mientras que Barrionuevo apalancó la lista Azul. Pero el proceso electoral terminó judicializado porque Barrionuevo impugnó el triunfo de la lista de su adversario.

Así, un fallo de primera instancia lo benefició al declarar la nulidad de los comicios por «graves irregularidades», decisión que fue ratificada más tarde por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sin embargo, ante la apelación de Camaño, el fallo de la Corte rechazó esos argumentos y dejó sin efecto la nulidad de los comicios gremiales.