En medio de fuerte tensión, el Gobierno avanza en Diputados con la privatización de Aerolíneas

En la víspera del paro convocado por los gremios del transporte y ante un fuerte conflicto con los aeronáuticos, el Gobierno consiguió este martes sacar despacho exprés a favor del proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas y ya comenzó a buscar los votos para llevarlo al recinto lo antes posible.

La propuesta de vender la aerolínea fue tratada en una reunión de las comisiones de Transporte y de Presupuesto, que presiden la radical Pamela Verasay y el libertario José Luis Espert, respectivamente, y el dictamen de mayoría obtuvo 35 firmas entre el oficialismo, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica y bloques provinciales.

El texto declara a la empresa «sujeta de privatización», pero establece que el proceso se ajustará a las condiciones de transparencia que se fijaron en la Ley Bases y que impulsan la intervención de la Auditoría General de la Nación como así también de la bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

La propuesta de

Pichetto y aliados

En tanto, Encuentro Federal, el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, presentó un dictamen propio que promueve la privatización del 49% de la empresa para que el paquete mayoritario de la compañía siga en manos del Estado y el gerenciamiento quede a cargo del privado.

La propuesta cuenta con el apoyo de Democracia para Siempre, el nuevo bloque conformado por radicales que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes, pero también sumó la firma de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. El dato de esta iniciativa es que si el Gobierno decide vender su participación en Aerolíneas, como cerrar sus operaciones, deberá ser aprobado por una ley del Congreso.

El kirchnerismo y el bloque del Frente de Izquierda ratificaron su rechazo a la privatización, mientras que aún no está claro qué posición adoptarán los diputados de Innovación Federal, un espacio que responde a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones). El misionero Carlos Fernández y la salteña Pamela Caletti no firmaron ninguno de los dictámenes.

El Gobierno aún no tiene asegurados los votos para avanzar con la propuesta en el recinto, ya que contando con asistencia perfecto entre los libertarios y los aliados estaría en los 113 apoyos. Por eso necesita negociar con otros sectores.

Cuando se trató en Diputados el paquete de privatizaciones de la Ley Bases, en abril de este año, el oficialismo cosechó 138 votos, pero de ese total hoy podría sufrir la baja de 22 diputados que pertenecen a la nueva sociedad que conforman Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

Por eso, la sospecha es que el Gobierno buscará votos dividiendo a Encuentro y al radicalismo de Manes y Lousteau. Tampoco se puede descartar que oriente su búsqueda en el peronismo, ya que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, está colaborando con el Ejecutivo.

Hernán Lombardi durante la presentación del proyecto de privatización de Aerolíneas. Foto: Federico López Claro.Hernán Lombardi durante la presentación del proyecto de privatización de Aerolíneas. Foto: Federico López Claro.

La ambición del oficialismo, presionado desde la Casa Rosada, es tratar el proyecto en el recinto en una sesión previa a la del Presupuesto 2025, que en principio está agendado para el 30 de noviembre en el cierre del período ordinario del Congreso. Otra historia será en el Senado, donde el kirchnerismo tiene 33 votos y con apoyo de algunos radicales y los patagónicos se especula que podrá frenar el plan de la Casa Rosada.

Lo cierto es que la privatización de Aerolíneas obtuvo dictamen en Diputados con solo dos reuniones de comisión porque la primera audiencia se realizó el pasado 25 de septiembre cuando el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, defendieron la propuesta. Lo curioso fue la ausencia del presidente de la empresa, Fabián Lombardo, quien no pasó por el Congreso.

Fuego cruzado en comisión

En el arranque de la reunión, el diputado y ex ministro de Transporte K, Diego Giuliano, acusó al Gobierno de ir por «una privatización a ciegas, sin un plan, ni un proyecto». Además cuestionó la política de cielos abiertos, que a su entender es de «cielos privados y eso no es una política aeronáutica».

Rápidamente salió a cruzarlo Silvana Giudici, quien recordó que el peronismo avanzó «en la privatización y estatización gravosa de la empresa», en referencia a lo ocurrido durante el gobierno de Carlos Menem en los ’90 y lo decidido en el kirchnerismo.

«Lo más imperdonable es la deuda que emitió Sergio Massa en el 2023 y que tomó fondos para subsidiar esta fiesta de ñoquis, agrupaciones partidarias dentro de Aerolíneas y de un servicio deficiente”, acusó.

Durante la audiencia expusieron pilotos, dirigentes y analistas sobre los pro y contra de la privatización de Aerolíneas.

Uno de los momentos más tensos se dio cuando Giudici se cruzó con la dirigente sindical Alicia Castro, quien en un momento en el que defendía el papel de la aerolínea de bandera fue increpada por la diputada que le recordó a la ex embajadora en Venezuela el caso del avión venezolano de EMTRASUR, que el gobierno de Javier Milei confiscó y que luego fue enviado a Estados Unidos.

«Sería bueno que nos cuentes del avión venezolano cuando vos eras embajadora», le gritó Giudici, y Castro que estaba sentada enfrente respondió con una ironía: «Ahora viene seguramente algún señalamiento de algo mapuche o iraní».

En el debate entre los diputados, Massot presentó la propuesta de Encuentro de ir por una privatización parcial al destacar la importante recuperación que tuvo Aerolíneas Argentinas al alcanzar un 98% de sustentabilidad. Sin embargo, el legislador explicó que como la compañía tiene obligaciones de capital y el Estado no tiene esos niveles de inversión, propuso «el acceso de capitales privados» para ir al modelo de YPF.

Pero enseguida, Lombardi salió a negar los dichos de Massot y apuntó que la compañía arrastra un déficit de U$S 8.000 millones desde 2008 a la fecha. «Además tiene patrimonio neto negativo, está quebrada», remató el legislador.

Por su parte, Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, cuestionó la ofensiva del Gobierno y advirtió que con el proyecto de privatización de Aerolíneas se va hacia «la disolución nacional y desintegración territorial».

Sobre el final hubo otro cruce picante, cuando el diputado K Eduardo Toniolli cargó contra Fernando Dozo, un abogado especialista en derecho aeronáutico que fue gerente de Aerolíneas cuando la gestionaban las empresas españolas Iberia y Marsans, convocado para cuestionar el proceso de estatización.

«Este señor que tiene menos vergüenza que pelo ha sido uno de los saqueadores de Aerolíneas Argentinas y nos indigna que traigan a este recinto a los saqueadores», le gritó Toniolli, mientras el invitado le respondía: «Chorros, chorros».