En medio de la negociación con el FMI, llega el jefe del Banco Mundial

En medio de la falta de noticias sobre las negociaciones con el Fondo Monetario, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, ratificó este jueves el respaldo financiero a la Argentina en 2025 y sostuvo que apoya el ingreso del país a la OCDE. El funcionario se reunió con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en el marco de la cumbre del G20 en Sudáfrica, donde asistió en reemplazo de Luis Caputo.

«Nuestro programa para 2025 incluye operaciones que consolidan la gestión fiscal, impulsan reformas para la competitividad del sector privado y apoyan al Plan Estratégico para jubilados y pensionistas”, señaló Goldfajn. Y afirmó que “desde BID estamos listos para respaldar la adhesión de la Argentina a la OCDE”, según se informó. El economista ya había elogiado la semana pasada a Javier Milei por las reformas económicas «audaces” y la baja de la inflación.

En julio de 2024, el Gobierno declaró de interés nacional el proceso de adhesión de la República Argentina a la OCDE, mediante el Decreto 591/2024. En el Gobierno, sin embargo, sostienen que el proceso iniciado por el Milei para sumarse a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, llevará su tiempo para completarse.

Quirno viajó a Sudáfrica junto con el presidente del Banco Central Santiago Bausili. La comitiva argentina contempla un encuentro con el titular del Banco Mundial, Ajay Banga, los ministros de Finanzas de Alemania, Jörg Kukies; de los Países Bajos, Eelco Heinen; de Polonia, Andrzej Domanski; y con la secretaria general del Tesoro español Paula Conthe.

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, también participa de la cumbre, pero tanto desde el organismo como en Economía no dieron respuesta sobre la posibilidad de una reunión con la misión argentina.

En tanto, Banga visitará la Argentina a principios de abril y se espera que mantenga una reunión con Javier Milei para continuar las conversaciones sobre el apoyo financiero a las reformas, como el ajuste del esquema de subsidios a la energía eléctrica y el transporte público por colectivos para hacerlos más «eficientes».

La visita fue confirmada por distintas fuentes a Clarín, mientras que desde el organismo multilateral como del Ministerio de Economía no hicieron comentarios. «No lo tenemos en la agenda del mes, si viene de visita es muy probable que lo reciba el Presidente», señalaron fuentes de la Casa Rosada.

El BID y el BM tienen programas exigen el cumplimiento de requisitos -como el avance de obras o la implementación de reformas- y suelen depender del guiño de Washington. Como señal de apoyo al plan de ajuste, el primero aprobó en noviembre financiamiento por más de US$ 2.000 millones para la Argentina, mientras que el Banco Mundial aprobó dos proyectos por US$ 1.000 millones .

Milei mantuvo reuniones la semana pasada con Goldfajn y Banja durante su gira en Washington, donde se reunió por unos minutos con Donald Trump. El titular del Banco Interamericano de Desarrollo dijo que el BID Invest, el brazo privado del banco, fue muy activo en Argentina, invirtiendo US$ 800 millones en proyectos de alto impacto. Y para 2025 analiza más de 20 proyectos del sector privado, con unos US$ 1.000 millones.

La idea es financiar infraestructuras, energía, telecomunicaciones, agroindustria, minería, instituciones financieras y otras empresas que buscan aumentar la producción. También dijo que están apoyando tres proyectos de litio y cobre en Argentina y dijo que el país “es un actor clave en la cadena de suministro de minerales críticos”.

Los guiños de los organismos multilaterales llegan en medio de un febrero «rojo» para los bonos y acciones argentinas ante la falta de noticias sobre la negociación con el Fondo, entre otros factores. Luis Caputo ya dijo que espera cerrar la negociación con el FMI en el primer cuatrimestre, a más tardar en abril, y que se negocia el monto y cronograma de desembolsos.

El ministro de Economía fue recibido la semana pasada por primera vez con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, clave por ostentar la mayoría de votos dentro del directorio del Fondo. Si bien el funcionario elogió al ministro por las reformas emprendidas, no se conocieron novedades sobre las conversaciones con el organismo.

El Gobierno busca US$ 11.000 millones para sostener las reservas en un contexto donde el dólar planchado y el boom de importaciones complican la acumulación de divisas.

«El análisis de sustentabilidad te pide que muestres que vas a tener financiamiento adicional, si mostrás que tenés financiamiento del Fondo te puede ayudar, pero no creo que sea el problema del momento, el problema está en la política cambiaria, y eso no lo arregla el Banco Mundial», dijo un exfuncionario argentino con paso por el FMI.