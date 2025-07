En medio de la pelea entre la Casa Rosada y los gobernadores, aparecieron carteles contra el gobierno de Milei en rutas nacionales

La tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores por el reparto de fondos que Nación tiene pisados sumó un capítulo más y bien visual. En distintas rutas nacionales de Santa Fe aparecieron carteles que indican que el mantenimiento corresponde al gobierno de Javier Milei.

Grandes, con fondo rojo y letras en blanco, los letreros están al menos en tres rutas distintas: la 9, la 33 y la A 012, que rodea a la ciudad de Rosario.

«¡Atención! Aquí empieza la Ruta Nacional 33, mantenida por el Estado Nacional», dice el cartel sobre la ruta que dentro de la provincia gobernada por el radical Maximiliano Pullaro va desde Rufino hasta la circunvalación de Rosario, a lo largo de 283 kilómetros en medio de la zona más importante para el campo.

El mismo cartel aparece sobre la A 012, que tiene 67 kilómetros y en la 9, que tiene 182 kilómetros, es autovía y pasa por las ciudades santafesinas de Villa Constitución, Rosario, Carcarañá y Cañada de Gómez.

«Hemos pedido a Nación, sin respuesta favorable aun, que ceda las rutas que no van a arreglar y que nos haremos cargo, porque muchos santafesinos ponen en riesgos sus vidas al transitarlas», destacó el gobernador tras la aparición de los carteles.

Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe y líder de la UCR.Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe y líder de la UCR.

«Aún resta trabajo, pero ya hemos intervenido la gran mayoría de nuestras rutas, que incluso suman más kilómetros que los tramos nacionales dentro de Santa Fe», señaló Pullaro y realzó que la Provincia destinó cerca de 400 millones de dólares a reparar sus propios corredores.

En el gobierno de Santa Fe aseguran que la nueva señalización persigue dos objetivos: dejar claro que los santafesinos pueden y deben exigir al Gobierno provincial por el estado de las rutas bajo su órbita; y «que la sociedad sepa que las rutas nacionales dependen del Estado nacional y no de la Provincia».

Pullaro recordó que la administración santafesina llegó a aportar 7.000 toneladas de asfalto para bachear tramos nacionales críticos y pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, «la cesión de esas trazas para encargarse de su mantenimiento»; un pedido sigue sin respuesta.

En las rutas nacionales de Santa Fe aparecieron carteles que indican que el mantenimiento corresponde al gobierno de Milei.En las rutas nacionales de Santa Fe aparecieron carteles que indican que el mantenimiento corresponde al gobierno de Milei.

Hace pocos días, los gobernadores se plantaron a la Casa Rosada y en el Senado lograron un triunfo resonante. Por amplía mayoría, los mandatarios de distintos partidos hicieron que sus senadores aprobaran la reforma en la distribución de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Las iniciativas impulsadas por los gobernadores obtuvieron 56 votos a favor entre los distintos bloques de la oposición -solo votó en contra el cordobés Luis Juez-, y ahora esperan cerrar filas en Diputados para convertir en ley los proyectos.

En detalle, los gobernadores buscan incorporar a la ley permanente de Presupuesto una reforma para que la distribución de los ATN a las provincias sea en «forma diaria y automática».

Y el otro proyecto, con media sanción, elimina una serie de fideicomisos para que el impuesto a los Combustibles Líquidos sea repartido en función de los porcentajes fijados en la ley de Coparticipación Federal.

De fondo no solo está la polémica por el reparto de fondos que Nación le debe a las provincias, sino también la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, más conocida como Vialidad Nacional, el organismo que se encarga del mantenimiento de las rutas nacionales, que el gobierno busca privatizar.

El decreto de Milei disuelve Vialidad, que hasta ese momento administraba una red de más de 40.000 kilómetros, compuesta por 118 rutas nacionales, que quedaron bajo la órbita del Ministerio de Economía.

En febrero, el Gobierno anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de autopistas y rutas; y en junio formalizó la licitación de un paquete inicial de 741 kilómetros para concesionar sin subsidios públicos, un esquema que viene demorado por la falta de interés de los privados.

«El Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes en la historia», ratificó el vocero presidencial y legislador porteño electo, Manuel Adorni.

El Concejo Deliberante de Azul realizó una sesión especial sobre la Ruta Nacional 3 para reclamar mejoras.El Concejo Deliberante de Azul realizó una sesión especial sobre la Ruta Nacional 3 para reclamar mejoras.

El domingo a la tarde, en el acceso a la ciudad de Azul sobre la Ruta Nacional Nº3, en la Provincia de Buenos Aires, el Concejo Deliberante realizó una sesión especial solicitada por el grupo Vecinos Autoconvocados.

Fue para visibilizar el reclamo de transformar esa ruta en autovía, también pedir por la reparación y mantenimiento de la Ruta, en especial en el sector comprendido entre las localidades de Las Flores y Chillar.

De la convocatoria participó el intendente de Azul, Nelson Sombra, integrante de La Cámpora, y las legisladoras provinciales Lorena Mandagarán y Laura Aloisi.

«Son nuestros vecinos de Azul quienes han tomado otra vez la bandera de distintos vecinos, que siempre han sostenido este reclamo que en algún momento parecía que se había apagado y hoy vuelven a retomar el tema. Me hacen sentir orgulloso porque entienden que cuando definimos problemas y objetivos comunes, ahí tiene que empezarse a fomentar la unidad y la fuerza, con los distintos matices y las diferencias de miradas, pero juntos para poder resolverlos», destacó Nelson Sombra.