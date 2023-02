En medio de las tensiones internas por Mendoza, Morales y Rodríguez Larreta se mostraron juntos en Jujuy

El jefe de la UCR recibió el jefe porteño y asistieron al carnaval en la zona de la Quebrada de Humahuaca.

El gobernador de Jujuy y jefe de la UCR, Gerardo Morales, recibió hoy al jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Purmamarca para participar del desentierro del Carnaval, una celebración tradicional que se realiza en la zona de la Quebrada de Humahuaca. Larreta aprovechará el fin de semana largo para intensificar su recorrida por el interior del país antes de lanzar formalmente su candidatura presidencial entre el miércoles y jueves próximo.

“Yo le había prometido a Gerardo que este año no me perdía el carnaval. Una combinación de tradiciones y de festejos con energía positiva, en unos de los lugares más lindos de la Argentina”, dijo Larreta, quien desembarcará hoy en Córdoba.

Morales, otro de los dirigentes de Juntos por el Cambio que aspiran a competir por la Presidencia en las próximas elecciones, también ofició de anfitrión de la visita de Marc Stanley, embajador de los Estados Unidos en la Argentina.

“Jujuy es una provincia muy diversa, tenemos 350 comunidades indígenas y en el marco de esa diversidad estamos con el carnaval. Para nosotros es un gusto recibir al jefe de Gobierno de la Ciudad y que comparta la energía del pueblo jujeño”, sostuvo el presidente de la UCR.

Antes de verse con Morales, Larreta se reunió con autoridades y referentes locales de Pro, como Luciano Angelini, Claudia Machaca, Jorge Hiruela y Osmar Monaldi. Luego, Larreta almorzó con el gobernador de Jujuy y Stanley antes de ir al cerro para presenciar el “Desentierro del Diablo”, momento que da inicio al carnaval que termina el 26 de febrero.

Hoy, Larreta seguirá con actividades en Jujuy y luego se irá a Córdoba, donde apoya a Luis Juez como candidato a gobernador. El lunes, partirá rumbo a Entre Ríos, donde apuesta por Rogelio Frigerio.

Morales y Larreta, que se mueven en tándem en el ecosistema opositor con el apoyo de Elisa Carrió (CC), volvieron a verse las caras después de la crisis que generó en la cúpula de Pro el respaldo del jefe porteño a la postura de Omar De Marchi en Mendoza, terruño del radical Alfredo Cornejo. De Marchi amenaza con competir por fuera del frente oficialista Cambia Mendoza con el argumento de que Cornejo no garantiza la conformación de Juntos por el Cambio en ese distrito. Los radicales lo acusan de querer quebrar a la coalición en Mendoza, uno de los bastiones de JxC.

La defensa de Larreta a De Marchi generó una fuerte reacción de Patricia Bullrich, quien le advirtió al jefe porteño que la actitud de su ladero podría poner en jaque a JxC a nivel nacional. Mauricio Macri, en tanto, considera que el jefe de Pro en Mendoza debería competir en las PASO con Cornejo para evitar una ruptura. María Eugenia Vidal compartió esa posición.

En Pro hubo especulaciones sobre la actitud de Larreta, quien necesita preservar su alianza con la UCR para no perder competitividad en la interna de JxC. Los radicales esperan que resuelva el conflicto y ordene a De Marchi.

Mientras tanto, Bullrich presentó el viernes a Hernán Lombardi como nuevo integrante de su comité de campaña. El exfuncionario de Macri se encargará de la movilización en el equipo de la exministra de Seguridad, quien también se rodea de Paula Bertol (fiscalización y voluntariado), Damián Arabia (Interior), Federico Angelini (armado en Pro), Sebastián García de Luca (estratega en Buenos Aires). El jefe de campaña de Bullrich seguirá siendo Juan Pablo Arenaza.

“La provincia de Buenos Aires va a ser la madre de todas las derrotas del kirchnerismo”, dijo Lombardi en La Nación +.

