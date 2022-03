En medio de rumores de crisis con su marido, vinculan a Zaira Nara con un reconocido deportista

Compartir

Según aseguraron en Socios del Espectáculo, la modelo habría recibido mensajes de una ex pareja de su amiga Paula Chaves

Desde hace varios meses, especialmente desde que se suscitó el escándalo entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez, los rumores de crisis entre Zaira y Jakob Von Plessen no dejan de resonar en los medios. Es que, según trascendió, el empresario turístico había sido un cómplice fundamental para que Mauro Icardi pueda tener su encuentro con la ex Casi Ángeles, actitud que a la menor de las Nara le molestó mucho. De ahí en más, las versiones de ruptura en su matrimonio fueron apareciendo cada vez más fuertes.

De hecho, el último 14 de febrero no lo pasaron juntos y eso fomentó las especulaciones. En esa oportunidad, Jakob lo desmintió a través de un contundente posteo en Instagram: publicó una imagen romántica con la madre de sus hijos, con el emoji de un corazón.

Sin embargo, este miércoles los rumores de distanciamiento entre ellos volvieron a aparecer. Así lo confirmaron en Socios del Espectáculo (El Trece), donde Luli Fernández, muy amiga de la modelo, contó algunos detalles. “Zaira va a estar viajando este fin de semana a San Juan, va a ir a hacer un especial de IronMan para Telefe. No viaja con Jakob, que se queda con los chicos en el campo. Ellos están todavía conviviendo, pero en una crisis muy profunda. Ella está súper triste, al igual que él. Él está dispuesto a hacer cambios en su rutina porque lo que genera la crisis es que al principio ella se enganchó con su espíritu aventurero, pero ya con dos chicos, uno dice ´pará´. Pero él quiere recuperarla y ella también la quiere pelear”.

En tanto, fue Paula Varela quien reveló otro polémico detalle. “Zaira se habría enterado que mientras Mauro estaba con la China, Jakob no habría estado solo. Y habría estado con una modelo muy conocida. Ese es el punto de inflexión”

Además, develó que un reconocido deportista estaría cerca de Zaira. “Estamos hablando de Facundo Pieres. Cuando llega este nombre yo me asombré porque él es ex novio de Paula Chaves, íntima amiga de Zaira. Obviamente fue hace mucho, Paula se separó y no tiene ningún tipo de lazo con él, pero me llamó la atención”, comenzó expresando. Y sumó: “Él está separado, venía muy mal también con su mujer, ya desde diciembre. Después del Abierto de Polo, viajó solo a Wellington y vuelve a Punta del Este con su mujer, plantean el divorcio”.

En ese sentido, contó cómo se dio el acercamiento con la también conductora. “Él vuelve a Wellington, que queda a 40 minutos de Miami, donde estuvo Zaira. Lo que me dicen que cuando ella viaja muy triste a Miami por toda su situación con Jakob, ahí habría habido un encuentro. Lo que sí es cierto es que hay una comunicación entre ellos”. Y detalló: “Le habría mandado bastantes mensajes, y Zaira le ha respondido. Pero no sería él el tercero en discordia, la relación con Jakob ya venía mal”.

Luli, por su parte, agregó: “Zaira es una chica que apenas empezó a hablar de su crisis en el verano, todos la quieren conquistar. Es una de las mujeres más lindas de la Argentina, pero la información que yo tengo es que ella le puso un freno de mano”.

