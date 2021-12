En medio de rumores de romance, Chano contó qué estuvo haciendo junto a Natalie Pérez

Compartir

Linkedin Print

El líder de Tan Bionica dijo que grabó un tema llamado “El himno de nosotros” junto a la cantante y actriz. ¿Se inspiró en ella?.

“No sé leer música ni escribir”, le estaba contando Santiago Chano Carpentier a Jey Mammón. El líder de Tan Biónica, que en los últimos días fue noticia por su supuesto romance con Natalie Pérez, mantenía una charla distendida con el conductor de Los Mammones en la que hablaba de sus comienzos con la música y su técnica a la hora de crear nuevas canciones. Entonces, el conductor del ciclo de América le preguntó cuándo había sido la última vez que se había sentado a componer. Y el músico, que hace apenas cuatro meses estaba peleando por su vida tras haber recibido un disparo en medio de un brote psicótico, sorprendió al responder que había hecho un tema hace dos semanas.

Después de explicar que su nueva canción se llama El himno de nosotros, Chano explicó: “Cuando decís la palabra ‘nosotros’ es como que el resto desaparece. Y me copé mucho con la idea de una pareja que se entiende como nosotros y desaparece el resto del mundo y no importa lo que pase”. En ese sentido, el músico aseguró que el punto de partida había sido un tema de Regina Spektor llamada Us, cuya letra dice: “Deberían hacer un monumento de nosotros”.

“La canción que yo hice empieza diciendo: ‘Yo no supe no escribir el himno de nosotros’. Como si yo estuviera traicionando al escribirlo. Es muy hermosa”, dijo Chano. Entonces, Silvina Escudero le preguntó si se había inspirado en alguna mujer para componerla. Y él, sin dudarlo, respondió: “La grabé con Natalie. Tengo que hacer el video ahora con ella. Y nada, le quedaba increíble. Ella se copó con la canción desde el primer momento y le puso una onda muy dulce”.

La versión que vinculaba sentimentalmente al músico con la actriz y cantante comenzaron a tomar fuerza hace unos diez días, cuando Ángel de Brito publicó una foto en la que se los veía a ambos cenando juntos. Para entonces, Natalie ya había salido a desmentir los rumores que la relacionaban con Nico Occhiato compartiendo el diálogo que había mantenido con su abuelo, que se había enterado de la falsa noticia por la prensa, y al que ella le contaba que estaba saliendo “con otro” muchacho.

Además de ser artistas y codearse con colegas en la industria de la música, existen otras coincidencias que los conectan. En junio de 2020, Natalie cantó el tema “ZZZ” en una colaboración con Bambi, el hermano de Charpentier, y también su cumpleaños, el 4 de noviembre, coincide con el estribillo de una de las canciones emblema de Tan Biónica, “La Melodía de Dios”. “Con vos es 4 de noviembre cada media hora, atrasaré las horas, horas, horas; que algo te libre de las penas acompañadoras, cuando te sientas sola, sola, sola”, suena en el estribillo de la significativa canción.

Pero lo cierto es que, este fin de semana, Natalie hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram para desmentir su supuesto noviazgo con Charpentier luego de que el músico fuera relacionado con una modelo llamada Sofía Santos. “¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, aseguró.

Y luego habló en relación a la prenda que había utilizado previamente y que tenía una frase que ella se encargó de mostrar y decía: “No soy segunda opción”. “¡Pura casualidad mi remera! No puedo entender la coincidencia, de verdad. No tenía ninguna razón de ser. Estaba acostada ahí, en mi sillón. Y leí lo que decía la remera, y jodí”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print