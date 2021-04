En medio del aumento de casos, Pablo Lescano realizó un recital y clausuraron Pinar de Rocha

Compartir

El músico brindó un show en el boliche de Morón el lunes por la noche. Ayer los inspectores decidieron cerrar el lugar ya que no se cumplieron los protocolos establecidos para frenar el avance del COVID-19. Además, presentaron una denuncia penal contra los dueños.

Pablo Lescano brindó un show en el clásico boliche de Morón, Pinar de Rocha, ante unas quinientas personas. Horas más tarde, el local fue clausurado por no cumplir con los protocolos vigentes para frenar el avance del coronavirus y sus dueños terminaron con una denuncia penal por “propagación de enfermedades peligrosas”.

Tras el show se viralizaron varias imágenes del recital, incluso fue el mismo cantante quien compartió algunos videos a través de su cuenta de Instagram. Allí se ve a gran cantidad de gente entre el público cantando y bailando, la mayoría de ellos sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social.

El martes por la mañana un grupo de inspectores se acercó al boliche ubicado en avenida Rivadavia al 14000 y colocó la faja de “clausurado”, por incumplimiento de las normas, justo en medio de la segunda ola de contagios de COVID-19 en AMBA.

En varios distritos de la provincia de Buenos Aires a partir de la nueva ola de contagios, se prohibieron las reuniones recreativas de más de diez personas, y las que hay deben ser sí o sí al aire libre, con tapaboca y respetando la distancia social.

Tras la viralización de las imágenes y la clausura del local, la bailarina Cecilia Oviedo, que asistió al lugar como parte del público, habló en Nosotros a la mañana y aclaró: “Yo voy siempre a bailar. Y cuando me enteré que tocaba él, no podía faltar. En el video parece que hay mucha más gente de la que parece, porque están ubicados en distintas mesas. Había distanciamiento”.

“Pablo entró por la puerta de atrás. No hay un camarín, tampoco un lugar donde ver la pista. Yo creo que él, cuando llegó al escenario, se sorprendió con la cantidad de gente que había”, agregó, y dijo sobre las medidas que se tomaron durante el evento: “Hace poco estuve en un boliche de la Costanera y estaba repleto de gente. En Pinar cuando entramos nos tomaron la temperatura y nos pusieron alcohol en gel. Además tenés que usar el barbijo para ir al baño. Pensé que iba a ser al aire libre, pero al final no fue así”.

El martes, tras la noticia, el ministro de salud Bonaerense, Daniel Gollan, utilizó su cuenta de Twitter para referirse a lo ocurrido, aunque sin dar nombres: “Si sabés que en pocas semanas, tus familiares, amigos o compañeros de trabajo con mayor riesgo a pasarla mal van a estar protegidos con la vacuna: ¿no podés dejar de bolichear por unos días? No es un gran esfuerzo. Está en vos cuidarlos, después puede ser tarde”.

Luego de un 2020 en el que la industria musical estuvo prácticamente parada, las cosas se fueron reactivando e incluso muchos cantantes pudieron irse de gira, como será el caso de Damas Gratis, que ya anunció un show para el 27 de mayo en Rosario.

Muchos aprovecharon el encierro y la cuarentena total y obligatoria que rigió el año pasado para componer nuevos temas. Pablo Lescano, además, se animó durante aquellos meses a un histórico cambio de look: luego de años de ser conocido por su extensa cabellera larga hasta la cintura, el líder de Damas Gratis se animó a cortarse el pelo y, con las peluquerías cerradas, fueron su mujer y sus hijos quienes ejecutaron el cambio.

En tanto, el intendente de Morón, Lucas Ghi, tomó acciones legales y se manifestó en este sentido: “Así como la mayoría de las y los empresarios de Morón se ajustan a las normas y los protocolos que exige la pandemia, aún acotando su margen de rentabilidad e incluso perdiendo ingresos, hay otros que hacen un culto de la picardía, el engaño y la vulneración de los límites”.

